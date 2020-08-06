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Реформа "Укрзалізниці" перезрела, – Омелян

6 августа, 18:07

Инна Бабур Инна Бабур

Сейчас ключевой вопрос – назначение качественного менеджмента

Чтобы избежать коллапса перевозок по железной дороге, необходимо как можно быстрее реформировать "Укрзалізницю". Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Politeka".

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"Реформа "Укрзалізниці" перезрела. И здесь сейчас ключевой вопрос – назначение качественного менеджмента. Потому что если не будет сформирована команда, которая не знает, как реформировать и что делать дальше, то ничего не удастся сделать. Мы же видим, что кадровый вопрос на "Укрзалізниці" уже не решается больше года. То есть три временных руководителя в течение этого последнего года", – рассказал Омелян.

По его словам, если сейчас не реформировать УЗ и не разделить на отдельные бизнесы пассажирские и грузовые перевозки, мы будем иметь коллапс на железной дороге.

"Железная дорога идет к коллапсу – и грузовых, и пассажирских перевозок. Для того, чтобы мы ее разделили – это правильный ход, потому что сейчас фактически грузовые перевозки спонсируют или дотируют пассажирские перевозки", – сказал Омелян.

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Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что "Укрзалізниця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

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В свою очередь управляющий партнер адвокатской компании Arzinger Тимур Бондарев считает, что реформа "Укрзалізниці" давно назрела и ключевая задача при ее проведении – преодолеть коррупцию в отрасли.

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Укрзализныця железная дорога реформирование инфраструктура Владимир Омелян
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