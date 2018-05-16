Рентабельность строительства жилья в Киеве упала, а шведы готовы отказаться от купюр: итоги дня

Минюст выбивает долги по зарплате, а Кабмин утвердил взаимный безвиз с Катаром и Антигуа и Барбуда

ОБЩЕСТВО

45 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Около 2,5 млн кв. м по данным КГГА, составляет площадь устаревшего жилого фонда столицы, количество жителей в нем достигает 112 тыс. чел. Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала проект решения о разработке Городской комплексной целевой программы реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве на 2019-2024 годы.

299,9 млн грн распределил Кабинет министров субвенции из государственного бюджета местным на выплату денежной компенсации за жилье 327 гражданам, получившим инвалидность в АТО, или членам семей погибших в АТО.

170 млн грн в пользу 13 тыс. граждан Министерство юстиции с начала 2018 года взыскало задолженность по заработной плате, сообщил глава ведомства Павел Петренко. На начало 2018 года общий долг по зарплате, подтвержденный решением судов, достиг 0,5 млрд грн.

1,4 тыс. человек в Украине за прошлую неделю заболели корью, из них 756 – дети. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

86 млн грн Кабинет министров выделил на строительство хранилищ для долгосрочного хранения радиоактивных отходов от переработки отработанного ядерного топлива, которые возвращаются из России.

4,1 млн учебников для первого класса будет напечатано в Украине в 2018 году. По данным МОН, все учебники написаны уже на базе нового Государственного стандарта.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,21 грн на 16 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс повысился на 4 копейки. Сегодня курс на межбанке в продаже незначительно повысился – до 26,205 грн, а в покупке сохранился на уровне 26,185 грн.

Увеличила на 4% Украина в январе-апреле потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 15,8 млрд куб. м. По данным Министерства энергетики и угольной промышленности, промышленность потребила 5 млрд куб. м газа (+25% к январю-апрелю-2017), население, ТКЭ и бюджетные организации – 9,6 млрд куб. м (-4%).

Снизилась до 10-15% с 25-30% в 2017 году рентабельность строительства жилья комфорт- и эконом-класса с начала 2018 года в Киеве в связи с удорожанием строительных материалов и работ – таковы оценки экспертов рынка.

Увеличилось в 1,5 раза негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-марте по сравнению с январем-мартом 2017 года и составило 1201,3 млн долл., сообщила Государственная служба статистики.

Превышает в 1,5 раза себестоимость одной тонны обогащенного угля, который добывается на государственных шахтах, цену, по которой этот уголь продается на тепловые электростанции. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовало Министерство энергетики и угольной промышленности. Так, средняя по шахтам себестоимость в феврале составила 3124,9 грн за тонну, что в 1,5 раза выше отпускной цены (2033,5 грн за тонну).

Увеличился на 27% в годовом измерении импорт аграрной продукции в Украину в I квартале – до 669 млн долларов. Экспорт вырос на 15%, до 1513 млн долларов. При этом оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и ЕС составил 2,2 млрд долларов, а положительное сальдо для Украины составило 845 млн долларов.

10 млрд грн перечислил в мае Национальный банк в государственный бюджет как очередной транш своей прибыли за 2017 год. С начала года НБУ перечислил уже 25 млрд, а всего за год должен перевести 44,6 млрд грн.

МИР

400 тыс. долл. Кабинет министров одобрил добровольный взнос Украины в Совет Европы. Такие взносы сейчас требуются потому, что летом 2017 года РФ прекратила платежи в бюджет СЕ, чем поставила под угрозу его работу.

Утверждены соглашения Украины с Катаром и с Антигуа и Барбуда о взаимной отмене визовых требований. Соглашение с Катаром подписано в марте 2018 года, а с Антигуа и Барбуда – в феврале 2018 года.

Снизили на 130 тыс. баррелей в сутки страны ОПЕК в апреле добычу нефти – до 31,65 млн, говорится в ежемесячном отчете МЭА. Таким образом, ОПЕК выполнил сделку по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ на 172%. Страны, не входящие в ОПЕК, исполнили соглашение на 80%. Традиционно, лучше всего исполняет соглашение Венесуэла, где добыча упала из-за экономического кризиса, высокие показатели также у Анголы, Алжира, Катара и Саудовской Аравии.

Почти две трети шведов готовы отказаться от купюр и монет и полностью перейти на использование безналичных методов оплаты – таковы результаты опроса, проведенного Банком Швеции. Всего 13% опрошенных использовали наличные средства для оплаты своей последней покупки. При этом 40% респондентов сообщили, что ни разу не использовали наличные деньги в течение всего месяца, когда проводился опрос.

ВТО признала субсидирование деятельности компании Airbus странами Еврсоюза ущемляющим интересы ее американского конкурента Boeing. ВТО заявила, что ЕС проигнорировал ее требования и не прекратил поддержку производства Airbus крупнейшего авиалайнера в мире A380 и дальнемагистрального A350.