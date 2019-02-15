Рентные отчисления ДТЭК в местные бюджеты Полтавской области в 2018 составили почти 100 млн гривен
Села и объединенные громады получают часть рентных платежей от предприятий, добывающих на их территориях газ и нефть
Прошел год, как села и объединенные громады начали оставлять у себя часть рентных платежей от предприятий, добывающих на их территориях газ и нефть. Это дало местным бюджетам дополнительно более двух миллиардов гривен.
Всего за прошлый год рентные отчисления компании ДТЭК в местные бюджеты Полтавской области составили почти 100 млн гривен.
"Налоги – наша обязанность, которую мы выполняем. Мы видим, что отчисления от ренты идут на реализацию конкретных реальных проектов в сфере медицины, образования, культуры, инфраструктурных проектов, которые, несомненно, влияют на улучшение жизни украинцев", – говорит Игорь Щуров, генеральный директор ДТЭК Нефтегаз.
Ранее сообщалось, что в Полтаве чиновники и предприятия ТЭК обсудили децентрализацию ренты и прозрачность отрасли газодобычи.
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