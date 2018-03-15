Решение Трампа по пошлинам грозит Украине серьезными убытками

Сегодня, 23:45

В Кабмине рассчитывают договориться с американским правительством чтобы, как и раньше поставлять металлопродукцию без дополнительных сборов


Более 100 миллионов долларов в год. Именно таким будет ущерб украинских металлургов от введения США пошлин на импортный металл, говорит президент Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Накануне введение пошлин поддержал президент США. Украина же будет добиваться права, как и раньше, торговать с Америкой без дополнительных сборов.

Вот этой размашистой подписью под аплодисменты металлургов Дональд Трамп подписывает указ о введении пошлин на ввоз в США импортной стали и алюминия. По словам американского президента это нужно было сделать, чтобы защитить страну от нечестной торговли и дать толчок развитию отечественной промышленности.

"Сегодня я защищаю национальную безопасность Америки, устанавливая пошлины на импорт стали и алюминия. У нас будет 25% пошлина на иностранную сталь и 10% пошлина на иностранный алюминий", - сказал Трамп.

Введение пошлин не коснется Канады, Мексики и Австралии. Особенно болезненно на нововведение может отреагировать Китай. Как бы не было новой торговой войны, предупреждают эксперты. Тем временем в Евросоюзе уже пообещали дать "жесткий и соизмеримый" ответ на действия США.

Введение антидемпинговых пошлин Америкой коснется и Украины – ущерб может составить более 100 миллионов долларов ежегодно. В Кабмине рассчитывают договориться с американским правительством чтобы, как и раньше поставлять металлопродукцию без дополнительных сборов.

В минувшем году пошлины на украинский металлопрокат уже ввел Евросоюз.
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Источник:

"Сегодня"

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