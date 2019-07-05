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Россия нашла украинский "след" в белорусском щебне и задумалась о квотах – СМИ

5 июля, 19:50

Чиновники предлагают установить квоты с учетом выработки продукции в Беларуси

Фото: Pixabay

Российские чиновники рассматривают введение квот на импорт щебня из Беларуси, который, по их мнению, является "транзитом" из Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на доклад Министерства промышленности и торговли РФ, составленный по поручению российского вице-премьера Дмитрия Козака и разосланный ведомствам.

В документе говорится о предложении установить квоту с учетом российских потребностей и выработки продукции в самой Беларуси.

"Минпромторг, выяснив, что белорусские гранитные карьеры пользуются для отправки своей продукции только двумя станциями – Ситница и Житковичи, – предложил РЖД ("Российские железные дороги". – Ред.) согласовывать заявки на перевозку щебня только с них. Однако, несмотря на это, поставки через другие станции по-прежнему продолжаются", – сообщает агентство.

Для обсуждения этой идеи российский Минпромторг предложил созвать совещание с участием представителей Федеральной таможенной службы и РЖД.

В сообщении говорится, что Украина традиционно была главным поставщиком импортных нерудных материалов в Россию, а ее доля доходила почти до 90%. После того как в 2015 году Россия ввела лицензирование импорта, эти поставки сократились почти в 10 раз.

"В декабре 2018 года в рамках антиукраинских санкций Москва сделала исключение для твердых пород щебня. Подтверждения соответствия ввозимой продукции выдает Минпромторг, в 2019 году он выдал заключения на 1,7 млн тонн щебня. Однако, начиная с 2016 год, украинская нерудная продукция хлынула в Россию через Беларусь. Если в 2014 году белорусский импорт составлял 2,7 млн тонн, то в 2016 году он подскочил до 7,4 млн тонн, а в 2017 году составил почти 10 млн тонн", – отмечает российское агентство.

Новости "Сегодня" сообщали, что в 2018 году СБУ разоблачила факты поставки в Россию материалов, которые использовались для строительства Керченского моста. По данным оперативников, менеджмент одного из украинских предприятий по добыче щебня наладил его поставки в страну-агрессор.

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Тег Россия, Беларусь, квоты, эмбарго, щебень

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