Российские госбанки в Украине будут закрываться: итоги дня

ОБЩЕСТВО

42 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

1504262 переселенца или 1229160 семей из Донбасса и Крыма по состоянию на 14 мая были официально учтены по данным областных и Киевской городской государственных администраций.

127 млн грн "теплых кредитов" за прошлую неделю получили индивидуальные домохозяйства и ОСМД, что превышает показатель за весь май прошлого года (120,2 млн грн). Всего на прошлой неделе выдано: на утепление индивидуального жилья — 3201 кредит на сумму 98,2 млн грн; на термомодернизацию многоэтажек — 107 кредитов объемом 27 млн грн; на приобретение твердотопливных котлов — 69 кредитов на сумму 2 млн гривен.

Вырастет в два раза с 4 до 8 грн. с 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы.

Не менее 75% жилого фонда Украины нуждается в ремонте, так как построено до 1985 года. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Регулярно нарушают украинские банки и небанковские учреждения нормы закона "О потребительском кредитовании", вступившего в силу 10 июня 2017 года, и потребители финансовых услуг остаются незащищенными при получении кредитов – таковы результаты второй волны исследования практики работы на рынке потребительского кредитования, проведенного под руководством проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

573 судьи уже прошли квалификационное оценивание. В результате 518 судей (90%) будут рекомендованы Высшему совету правосудия для назначения на соответствующие должности; 55 судей из тех, кто не сдал экзамен или не прошел собеседование, будут рекомендованы к увольнению.

15-20% медучреждений первичной помощи с 1 июля перейдут на новые принципы финансирования. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Всего в стране около 1200 медучреждений, которые оказывают первичную медпомощь.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,17 грн на 15 мая Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс доллара снизился на 2 копейки. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 1 копейку – до 26,20 грн, а в покупке повысился на 1,5 копейки – до 26,185 грн.

62 раза за четыре месяца НБУ предоставил доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. При этом за весь 2017 год НБУ предоставлял доступ к документам 152 раза.

325,53 млрд в гривневом эквиваленте составит объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года. Согласно данным Минфина, в том числе до конца года предстоит вернуть долги на 204,43 млрд грн и выплатить 121,10 млрд грн в счет их обслуживания. В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд грн, в 2020 году – 266,07 млрд. В целом за период с 2018 года по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн в счет погашения долга и 1,121 трлн – в счет его обслуживания.

Не видит потенциальных покупателей в настоящее время НБУ для банков с российским госкапиталом и считает сворачивание деятельности единственным путем для их выхода из страны, сообщила заместитель председателя правления центробанка Екатерина Рожкова.

Уже 900 дней с 26 ноября 2015 года НАК "Нафтогаз Украины" не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на западной границе страны.

Не вводить санкции против поставщиков минеральных удобрений, производимых в Российской Федерации, и не причинять вреда отечественному аграрному рынку призвал "Всеукраинский аграрный форум" от имени своих членов: Всеукраинской Аграрной Рады, Аграрного союза Украины, Украинского клуба аграрного бизнеса, Украинской аграрной конфедерации и Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов. В его обращении говорится, что российские производители в настоящее время покрывают 21,8% украинского потребления азотных удобрений и 77,3% – фосфорсодержащих. Поэтому исчезновение их с украинского рынка вызовет острый дефицит, оперативно восполнить который невозможно. Это приведет к резкому росту цен на минеральные удобрения на внутреннем рынке в условиях, когда внутриукраинские цены на азотные удобрения уже сегодня превышают мировые на 40-50%.

Сдадут в эксплуатацию до конца мая новый двухпутный железнодорожный Бескидский тоннель. Предполагается, что пропускная способность тоннеля составит 100 пар поездов в сутки, а скорость движения поездов в нем вырастет до 60-70 км/ч.

МИР

164 трлн долл. составляют сейчас суммарно долги государств, корпораций и домохозяйств, что эквивалентно 225% глобального ВВП, подсчитали в Международном валютном фонде. Предыдущий рекорд фиксировался в 2009 году на фоне рецессии — 213% ВВП. Более половины всего глобального долга сейчас приходится на США, Китай и Японию (48,1 трлн, 25,4 трлн и 18,2 трлн долл.соответственно). Наибольший прирост долга за последнее десятилетие обеспечил Китай, на который пришлось около 40% объема новых заимствований.

1,5% от ВВП Германия планирует тратить на оборону к 2025 году, несмотря на требование НАТО тратить 2%. Сейчас оборонные расходы составляют 1,24%. Таким образом, расходы на оборону вырастут с 37 млрд евро в 2017 году до 50 млрд в 2025 году. Это означает, что Германия не выполнит цель НАТО достичь расходов в размере 2% от ВВП до 2024 года. Этого требуют от европейских союзников и США.

Закрывает международную деятельность в Будапеште международная благотворительная организация Фонды "Открытое Общество", учрежденная Джорджем Соросом. "Столкнувшись со все более репрессивной политико-правовой средой в Венгрии, Фонд перемещает свои международные операции и персонал из Будапешта в немецкую столицу, Берлин", – говорится в сообщении.

На высоте около 16 тыс. метров стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, предназначенный для ведения разведки на большую глубину территории противника, в понедельник совершил многочасовой полет в небе у линии разграничения на Донбассе. Беспилотник, вылетевший с авиабазы на итальянском острове Сицилия, в течение около 10 часов курсировал по дуге вдоль линии разграничения, находясь в контролируемом Украиной воздушном пространстве.