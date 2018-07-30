Рост цен в Украине может ускориться: в Кабмине назвали основные риски

Сегодня, 16:02

Общая динамика пока соответствует прогнозам, подчеркивают в МЭРТ

Рост цен в Украине может ускориться: в Кабмине назвали основные риски
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

По прогнозу Нацбанка, на конец 2018 года инфляция в Украине должна составить 8,9%, однако в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидают, что инфляция на конец года сохранится в пределах существующего уровня, передает УНН

"До конца 2018 стоит ожидать сохранения (с несущественными колебаниями) существующего уровня потребительских цен в годовом выражении. ... Во второй половине года с ослаблением эффекта сезонной дефляции на плодоовощную продукцию и оживлением деловой активности ожидается некоторое увеличение ежемесячных темпов роста потребительских цен. Впрочем, общая динамика потребительских цен пока полностью соответствует прогнозным тенденциям", – отметили в МЭРТ.

Как сообщалось, инфляция в июне-2018 к июню-2019 составила 9,9%.

В МЭРТ также определили ряд рисков для роста инфляции:

  • восстановление девальвационных тенденций (на фоне возможного неполучения финансирования и необходимости выполнения долговых обязательств);
  • существенное повышение цен на мировом рынке;
  • рост издержек производства (с учетом подорожания промежуточных товаров, влияния внешнего фактора, высокой стоимости кредитования).

Вмесе с тем, Нацбанк для сдерживания роста цен с 12 июля повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 17,5%. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, в случае, если риски повышения инфляционного давления усилятся, Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки – до тех пор, пока инфляция с помощью жесткой монетарной политики не будет приведена к установленным НБУ целям.

  
инфляция, прогноз, мэрт, Минэкономразвития, рост цен

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