Рост цен в Украине может ускориться: в Кабмине назвали основные риски

По прогнозу Нацбанка, на конец 2018 года инфляция в Украине должна составить 8,9%, однако в Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидают, что инфляция на конец года сохранится в пределах существующего уровня, передает УНН.

"До конца 2018 стоит ожидать сохранения (с несущественными колебаниями) существующего уровня потребительских цен в годовом выражении. ... Во второй половине года с ослаблением эффекта сезонной дефляции на плодоовощную продукцию и оживлением деловой активности ожидается некоторое увеличение ежемесячных темпов роста потребительских цен. Впрочем, общая динамика потребительских цен пока полностью соответствует прогнозным тенденциям", – отметили в МЭРТ.

Как сообщалось, инфляция в июне-2018 к июню-2019 составила 9,9%.

В МЭРТ также определили ряд рисков для роста инфляции:

восстановление девальвационных тенденций (на фоне возможного неполучения финансирования и необходимости выполнения долговых обязательств);

существенное повышение цен на мировом рынке;

рост издержек производства (с учетом подорожания промежуточных товаров, влияния внешнего фактора, высокой стоимости кредитования).

Вмесе с тем, Нацбанк для сдерживания роста цен с 12 июля повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 17,5%. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, в случае, если риски повышения инфляционного давления усилятся, Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки – до тех пор, пока инфляция с помощью жесткой монетарной политики не будет приведена к установленным НБУ целям.



