Роттердам+ аналогична Амстердам+, – Кучеренко

Формулы идентичны, потому что Украина не импортирует газ для населения

Формулы "Амстердам+" и "Роттердам+" идентичны, по ним рассчитываются цены на газ и уголь для нужд промышленности, исходя из импортного паритета. Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Украина 24".

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"Что такое "Роттердам+"? Это когда мы цену угля привязали к роттердамской цене плюс доставка. И уже три года идет следствие какое-то, сейчас уже заканчивается год, когда следователи НАБУ должны в суд передать это дело. Как по мне, оно там рассыпается, потому что оно было в рамках действующего законодательства", – сказал Кучеренко.

Он также отметил – формула, по которой рассчитывается цена на газ "Амстердам+", аналогична формуле для цены на уголь "Роттердам+", ведь газ Украина импортирует для нужд промышленности, для населения – достаточно газа собственной добычи.

"Я убежден, что у нас газа собственной добычи хватает для нужд населения "Теплокоммунэнерго", мы могли бы определенный промежуток времени жить, не привязываясь к импорту, а регулируя цену именно внутри государства Украина. Исходя из нормальной рентабельности добывающей компании – там не 200% должно быть, чтобы прибыль бешеная, а пусть 20%", – пояснил Кучеренко.

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Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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Аналогичная формула ценообразования по принципу импортного паритета с 2017 года действует в Украине для определения цены на природный газ для населения. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом Владимиром Зеленским) такой подход для определения цены газа для населения – т. н. формула "Амстердам+". Этот подход также предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF – в Украину. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемыми, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.

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