Румыния перейдет на евро: стала известна дата

Министр финансов рассказал, через сколько лет его страна войдет в еврозону

Через шесть лет Румыния будет готова заменить свою национальную валюту леи на евро и, таким образом, присоединиться к еврозоне, заявили в правительстве.

"Румыния перейдет на евро в 2024 году", – утверждает глава местного министерства финансов Еуджен Теодорович.

Румынский министр отметил, что на данный момент это официальные планы.

"Полностью календарь подготовительных мероприятий будет представлен для утверждения на следующей неделе", – добавил он.

Стоит отметить, что конвенцию о присоединении к еврозоне правящая Социал-демократическая партия Румынии приняла еще в марте этого года. План был разработан совместно с главой Национального банка страны Мугуром Исэреску.

На сегодняшний день 19 из 28 восьми стран-членов ЕС приняли евро.

Напомним, в праве стать двадцатым членом еврозоны Румынии придется посоревноваться с Болгарией, правительство которой объявило о соответствующих планах в апреле.

В то же время, как мы писали, исландский премьер-министр Катрин Якобсдоттир заявила, что на фоне потерь еврозоны Рейкьявик должен держаться подальше от Евросоюза.