Рынок микрокредитов готовится к новым правилам

● В Украине идет реформа финансового сектора, которая изменит принципы лицензирования и надзора за работой финансовых компаний, а также повлияет на другие аспекты их работы

Игроки рынка небанковских кредитов согласны с тем, что отрасль требует новых подходов регулятора, однако предостерегают от применения слишком жестких мер, которые могут негативно повлиять на сферу финансовых услуг. Об этом шла речь на круглом столе, организованном Всеукраинской Ассоциацией финансовых компаний (ВАФК), в котором участвовали представители Национального и Мирового банков, Нацкомфинуслуг, а также руководители финансовых компаний.

Как известно, уже вступил в силу закон о сплите, согласно которому надзор за финансовыми компаниями перейдет от Нацкомфинуслуг к Национальному банку, в апреле заработает новый закон о финансовом мониторинге, готовится к принятию еще ряд важных для отрасли законопроектов. Все они призваны сделать рынок, который быстро развивается, более цивилизованным и прозрачным. Финансовые компании осознают необходимость изменений и уже сегодня готовятся к ним. Так, в ходе круглого стола был подписан Кодекс профессиональной этики по урегулированию просроченной задолженности.

"Создавая этот кодекс, участники ассоциации ориентировались на прогрессивный европейский опыт. Мы понимаем важность отрасли микрокредитования для Украины сегодня. В стране, где почти 40% людей исключены из финансовой системы, такой инструмент иногда единственный способ выйти из сложной жизненной ситуации. При этом около 20% заемщиков сталкиваются с трудностями во время погашения кредита. Цель нашего кодекса сделать процесс урегулирования задолженности корректным и этичным", — рассказала глава ВАФК Анна Замазеева.

Рынок микрокредитования выполняет важную роль, вовлекая людей, которые не имеют возможности получать услуги банков, в финансовую систему страны. Кроме того, 30% кредитов финансовых компаний в Украине связаны с малым и средним бизнесом, который также нуждается в доступных финансах. Стремление участников рынка сделать его более прозрачным и комфортным для клиента отвечает инициативам регулятора, которые также направлены на защиту прав потребителей и стимулирование развития финансового сектора.

"Национальный банк активно работает над разработкой нового регулирования, которое, как мы надеемся, создаст благоприятные условия для развития микрокредитования в Украине. В то же время мы будем уделять достаточно внимания надзору за рыночным поведением, в том числе для того, чтобы права потребителей финансовых услуг были защищены. Поэтому мы приветствуем самоорганизацию рынка и его стремление к добросовестной работе, которое переросло сегодня в подписание крупнейшими микрокредитными компаниями Кодекса профессиональной этики", — отметил руководитель проектов и программ Департамента лицензирования НБУ Орест Франчук.

Участники круглого стола поддерживают изменения в регуляторной политике и отмечают важность онлайн-кредитования для развития экономики страны. Директор Moneyveo Алена Андроникова отметила значение МФО в развитии финансовой экосистемы Украины. "В разрезе финансовой инклюзии мы должны не только предоставлять достаточно широкий спектр удобных и доступных кредитных продуктов, но и обеспечивать финансовую грамотность и управление рисками, – отметила Алена Андроникова. - Не новость, что микрокредитование уникально своей высокой инновационностью. Многие наши бизнес-процессы построены на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения". Она также подчеркнула важность социальной ответственности для финансовых компаний.

Генеральний директор ФК Dinero Илья Веселый в выступлении отметил, что возглавляемая им компания поддерживает курс НБУ по обеспечению баланса интересов кредиторов и потребителей. "Крайне важно, чтобы украинский рынок МФО был адаптирован в соответствии с европейской моделью сегментации финансовых учреждений. Мы за воплощение наиболее оптимальных методов дистанционной верификации для украинских финансовых компаний и банков, для которых этот вопрос также важен. Должно быть рыночное, не административное, регулирование максимального размера процентной ставки и доходности".

"Качественно новое законодательное регулирование микрокредитования — это возможность дать клиентам безопасный сервис, который соответствует последним тенденциям, и огромный шаг в развитии экономической экосистемы Украины. Инициатива Нацбанка предусматривает серьезные трансформации сферы микрокредитования, которые призваны выровнять игроков рынка в правах и обязанностях, сформировать цивилизованные методы урегулирования просроченной задолженности и повысить уровень ответственности игроков рынка перед клиентами и регулятором. Fintech обеспечил очень простой доступ всем слоям населения к кредитованию и одновременно сделал это на новом уровне сервисности", — говорит Дмитрий Стензя, директор компании MyCredit.

В целом представители и регулятора, и финансовых компаний согласились в том, что рынок микрокредитования важен для экономической экосистемы страны. За прошлый год в Украине заключено около 10 миллионов небанковских кредитных договоров. Важно создать условия для эффективного взаимодействия всех участников рынка финансовых услуг и Кодекс профессиональной этики, который сегодня сосредоточен на работе с задолженностью, в будущем будет расширен и дополнен другими аспектами взаимоотношений сторон.

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