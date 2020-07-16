Саакашвили: срыв законопроекта по "зеленому" тарифу закроет инвестиции в Украину навсегда

Срыв голосования за законопроект №3658 о поддержке производителей электроэнергии из возобновляемых источников поставит под угрозу дальнейшие иностранные инвестиции в Украину.

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Об этом заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили на своей странице в социальной сети Facebook, пишет "РБК-Украина".

"Украина сейчас не может себе позволить такие прецеденты. Потому что очень трудно представить, что после такого в страну кто-то будет вкладывать деньги. Единственная возможность выстроить отношения с инвесторами – это завоевать доверие в том, что правила не будут меняться по ходу, а именно это и произойдет, если парламент провалит этот законопроект", – написал Михаил Саакашвили.

Стоит отметить, что компромисс правительства с иностранными инвесторами был достигнут после многомесячных переговоров. Эти договоренности были зафиксированы в меморандуме и легли в основу законопроекта №3658. Рассмотрение этого проекта закона ожидается завтра, 17 июля.

"Сейчас есть угроза того, что завтра даже этот хрупкий компромисс завалят. Это будет означать, что четверть всех инвестиций в Украину будут в один день потеряны, сотни тысяч людей в смежных областях могут потерять работу, а Украина будет сильно походить на Венесуэлу", – отметил Саакашвили.

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По словам главы Исполнительного комитета реформ, парадокс в том, что президент Владимир Зеленский поддержал компромисс с инвесторами, а как раз пропрезидентская фракция "Слуга народа" его может провалить.

"Я понимаю, что там есть разные лоббистские интересы, но мне кажется, это тот случай, когда депутаты должны поставить интересы страны и долгосрочных инвестиционных возможностей намного выше", – подытожил Саакашвили.

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Напомним, в пятницу 17 июля ожидается голосование во втором чтении за законопроект №3658, который предусматривает снижение зеленого тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами, при посредничестве европейского Энергосообщества.

Ранее инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд грн.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Также он отметил, что предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги. В частности, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику превысили 19 млрд грн.

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