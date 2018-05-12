Секреты криптовалют: рынок в Украине уже поделился на "легальный" и "нелегальный"

Еще не получив статуса валюты, "криптоденьги" уже начали приобретать некоторые черты валюты "настоящей. В том числе не самые лучшие. В частности, рынок криптовалют уже поделился на легальный и нелегальный. Об этом на недавно проходившем в Киеве iForum говорил основатель агентства KUNA Михаил Чобанян.

Какой смысл вкладывается в понятие "легальный" и "нелегальный" рынок криптовалюты, если сама криптовалюта как таковая существует, можно сказать, на правах "нелегала"? Ведь ни ее статус, ни правила в украинских (и не только) законах никак не прописаны. Мы расспросили об этом экспертов.

90-95% рынка криптовалют находится в тени

"Правильнее было бы говорить о "белом" и "сером" рынках. "Белый" – тот, который работает через банковскую систему, по безналичным расчетам, и "серый" – рынок наличных платежей", – объяснил Михаил Чобанян.

По его словам, опасность "серого" рынка заключается в том, что движение средств на нем никак не отслеживается. В то время как при оплате через банк госорганы финансового мониторинга видят, кто и в каком объеме проводил платеж или получал деньги. Именно поэтому те, кто рассчитывает использовать криптовалюту как способ осуществления не совсем законных денежных операций, предпочитают именно расчеты "кэшем". В частности, если надо скрытно вывести деньги за рубеж, расплатиться за наркотики и т.п.

"Как правило, те, кто пользуется банками, не пытается что-то спрятать", – подтверждает Михаил Чобанян.

Но верно ли обратное утверждение? Значит ли это, что все те, кто использует наличные расчеты, непременно пытаются что-то скрыть или использовать криптовалюту в незаконных целях?

"На сегодняшний день физические лица могут беспрепятственно покупать и продавать криптовалюту, в том числе используя безналичный расчет. А вот юридические лица не могут этого делать, поскольку непонятно, как классифицировать такую операцию. Это инвестиция? Денежные средства? Как ее проводить по бухгалтерии? Поскольку статус криптовалюты не урегулирован, этот вопрос остается открытым, и каждый может трактовать его по-своему. Но в итоге юридические лица не могут сегодня покупать криптовалюту напрямую. Разве что открыв какой-то венчурный фонд, который проинвестирует такую покупку, а затем юрлицо купит акции или паи этого фонда", – говорит старший аналитик ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Понятно, что, во избежание сложностей, юридические лица предпочитают не "светиться" на "официальном", т. е. "белом" рынке криптовалют.

Кроме того, при проведении таких операций через банк возникает вопрос налогообложения.

"Предположим, некто в 2016 году купил биткоин за 1000 долларов, а в конце 2017-го продал ее по 17-20 тысяч – таким был курс на то время. Таким образом, его прямой доход за год составил 16-19 тыс. долларов. И с этой суммы, по украинскому законодательству, нужно уплатить налог", – продолжает Андрей Шевчишин.

Платить "лишние" налоги, понятно, никто не любит, а потому, если есть возможность, большинство криптовладельцев в такой ситуации предпочтут оформить покупку-продажу за "живые" деньги.

В результате объем "серого" рынка специалисты оценивают в колоссальную цифру – 90-95%.

"Так как это рынок нелегальный, точно его нельзя просчитать. Но по косвенным признакам можно сказать, что процентов 90-95 рынка криптовалют – это "кэш", а процентов 5 – безналичные расчеты", – говорит Михаил Чобанян.

Анонимность остается только частичной

Решить проблему "теневого" рынка поможет урегулирование статуса криптовалют, считают эксперты.

"Большинство развитых стран Азии, Европы и Америки ввели обязательную идентификацию для операций с криптовалютой. В этих странах биржи должны полностью идентифицировать покупателя или продавца, и уже исходя из этого проводить операции. Если раньше все происходило полностью анонимно, никто не знал, кому принадлежит криптовалюта, что с ней происходит, то США первыми перешли к идентификации ее собственников и ввели жесткие требования. Сегодня купить криптовалюту в США, не пройдя регистрацию, невозможно. Для этого американцу нужно ехать в другую страну и везти деньги туда", – рассказывает Андрей Шевчишин.

Старший аналитик FOREX CLUB уверен, что именно существование "серой" зоны на криптовалютном рынке позволяет использовать ее в преступных целях, включая выведение денег из страны и финансирование преступной деятельности. Именно поэтому необходимо урегулировать статус криптовалюты и ввести правила, минимизирующие использование этих технологий в неблаговидных целях.

"В первую очередь нужно урегулировать позицию криптовалют в структуре экономики. Затем регулятор (Нацбанк, министерство финансов, комиссия по ценным бумагам) должен идентифицировать биржи и зоны обмена и выдвинуть требования по идентификации их клиентов. Если рынок будет урегулирован, если внедрят спецификацию – большая часть операций будут осуществляться через безналичный расчет, – считает Андрей Шевчишин. – По нашему законодательству, любые денежные операции на сумму более 50 тыс. грн должны осуществляться через банк. Сейчас один биткоин стоит 9350 долларов, или 244 тыс. грн. То есть купить даже один биткоин за наличные нельзя".

Проект комплексного закона о криптовалютах уже на подходе

Как рассказал Михаил Чобанян, в Украине полным ходом идет подготовка к законодательному урегулированию статуса криптовалюты, и это может произойти уже нынешней осенью.

"Сейчас мы занимаемся подготовкой законопроекта, в котором будут прописаны нормальные правила и который позволит перевести все денежные потоки крипторынка в банки. Не нужно будет ездить с чемоданами денег по подворотням, чтобы купить криптовалюту. Это можно будет сделать через банк, обычным банковским переводом", – говорит руководитель биткоин-агентства KUNA.

Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что в Верховную Раду ранее было подано несколько законопроектов, которые предлагали разные варианты "узаконивания" криптовалюты и разные правила.

Подготовкой нового законопроекта занимается рабочая группа, в которую входят представители ассоциации "Блокчейн Украина", нескольких юридических фирм, а также сотрудники Национального банка Украины, других финансовых регуляторов, народные депутаты и силовики.

"Думаю, к началу лета у нас уже будет готов вариант, который мы сможем представить на суд общественности. Его можно будет изучить, внести правки-корректировки и предложения. У нас будет, по сути, все лето для того, чтобы доработать законопроект, а осенью мы планируем подать его в Верховную Раду и добиться голосования", – делится планами Михаил Чобанян.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, зачем украинские чиновники декларируют биткоины.

Кроме того, мы рассказывали о том, какие еще криптовалюты существуют и могут в ближайшее время составить конкуренцию биткоину.