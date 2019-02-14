Сгущенка с "химией": как украинцам продают отраву вместо еды
Названы продукты, которые чаще всего заменяют фальсификатом
Украинские потребители оказались незащищенными от фальсификата на полках продуктовых магазинов. Журналисты "Сегодня" составили ТОП продуктов, которые безопасны только на первый взгляд, а потому этикетки на них лучше читать дважды.
Первое место в ТОПе фальсификата заняло сгущенное молоко. В этот продукт часто добавляют просроченный сахар. Более 60% "сгущенки" в Украине содержит химические добавки, рассказывают в Ассоциации защиты прав потребителей.
"Подменяют жир молочного происхождения немолочным. Они заменяют сахар, добавляют или сахарин, или аспартам. А детям до пяти лет это вообще не разрешено. Также добавляют диоксид титана в сгущенное молоко", – рассказывает глава ГО "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей" Максим Гончар.
На втором месте среди продуктовых подделок – майонез. Этот соус – непременный ингредиент многих салатов, поэтому ушлые производители научились делать его даже без яиц.
"Не докладывают яиц производители при выпуске майонезов. Есть еще понятие "майонезный соус" – он может быть низкой жирности, может быть вообще без яиц. И есть понятие "майонез" – там обязательно должны быть яйца", – поясняет эксперт Центра независимых потребительских экспертиз "Тест" Нина Кильдий.
При выборе майонеза специалисты советуют обращать внимание на состав: на первом месте должно быть растительное масло, потом яйца и горчица, далее – уксус и лимонная кислота. Последний ингредиент – натуральные специи.
Кроме того, в Украине активно подделывают "молочку". В частности, сливочное масло, рассказывает эксперт по безопасности продуктов Елена Сидоренко.
"Сейчас нет проблем заменить в нем животные жиры растительными – пальмовым, кокосовым", – говорит Сидоренко.
К слову, Украина скупает пальмовое масло, импорт этого продукта постоянно растет. Постоянное употребление такого масла негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, провоцирует диабет и даже онкологию. Поэтому при выборе сливочного масла рекомендуют, в первую очередь, ориентироваться на цену. Стоимость пачки настоящего масла не может быть ниже 40 гривен.
Напомним, в Украине собираются по примеру ряда европейских стран запретить использование пальмового масла в продуктах питания. Верховная Рада уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
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