Сгущенка с "химией": как украинцам продают отраву вместо еды

Названы продукты, которые чаще всего заменяют фальсификатом

Сгущенка с "химией": как украинцам продают отраву вместо еды 2019-02-14T08:12:00+02:00 Экономика Названы продукты, которые чаще всего заменяют фальсификатом

Украинские потребители оказались незащищенными от фальсификата на полках продуктовых магазинов. Журналисты "Сегодня" составили ТОП продуктов, которые безопасны только на первый взгляд, а потому этикетки на них лучше читать дважды.

Первое место в ТОПе фальсификата заняло сгущенное молоко. В этот продукт часто добавляют просроченный сахар. Более 60% "сгущенки" в Украине содержит химические добавки, рассказывают в Ассоциации защиты прав потребителей.

"Подменяют жир молочного происхождения немолочным. Они заменяют сахар, добавляют или сахарин, или аспартам. А детям до пяти лет это вообще не разрешено. Также добавляют диоксид титана в сгущенное молоко", – рассказывает глава ГО "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей" Максим Гончар.

На втором месте среди продуктовых подделок – майонез. Этот соус – непременный ингредиент многих салатов, поэтому ушлые производители научились делать его даже без яиц.

"Не докладывают яиц производители при выпуске майонезов. Есть еще понятие "майонезный соус" – он может быть низкой жирности, может быть вообще без яиц. И есть понятие "майонез" – там обязательно должны быть яйца", – поясняет эксперт Центра независимых потребительских экспертиз "Тест" Нина Кильдий.

При выборе майонеза специалисты советуют обращать внимание на состав: на первом месте должно быть растительное масло, потом яйца и горчица, далее – уксус и лимонная кислота. Последний ингредиент – натуральные специи.

Кроме того, в Украине активно подделывают "молочку". В частности, сливочное масло, рассказывает эксперт по безопасности продуктов Елена Сидоренко.

"Сейчас нет проблем заменить в нем животные жиры растительными – пальмовым, кокосовым", – говорит Сидоренко.

К слову, Украина скупает пальмовое масло, импорт этого продукта постоянно растет. Постоянное употребление такого масла негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, провоцирует диабет и даже онкологию. Поэтому при выборе сливочного масла рекомендуют, в первую очередь, ориентироваться на цену. Стоимость пачки настоящего масла не может быть ниже 40 гривен.

Напомним, в Украине собираются по примеру ряда европейских стран запретить использование пальмового масла в продуктах питания. Верховная Рада уже приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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