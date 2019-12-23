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Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети: подробности

23 декабря, 10:13

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС / Фото: Wikipedia

23 декабря 2019 года в 00:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".

"В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4-е сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

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Напомним, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

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Как известно, срок эксплуатации атомных электростанций в Украине составлял 30 лет – именно столько они и работают. Сейчас этот срок продлевают. Ровенская АЭС уже обновила первые два блока, а в этом году обновит третий и четвертый. Всего же в Украине нуждается в срочном обновлении 13 атомных энергоблоков:

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АЭС Энергоатом запорожская аэс энергоблок

Источник: Сегодня

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