Шестой энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети: подробности

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС

Запорожская АЭС / Фото: Wikipedia

23 декабря 2019 года в 00:02 энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".

"В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3890 МВт. На энергоблоке №3 идут 4-е сутки планового капитального ремонта. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Реклама

Напомним, Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт.

В тренде Защита от коллекторов: экономист рассказал об изюминке нового закона

Как известно, срок эксплуатации атомных электростанций в Украине составлял 30 лет – именно столько они и работают. Сейчас этот срок продлевают. Ровенская АЭС уже обновила первые два блока, а в этом году обновит третий и четвертый. Всего же в Украине нуждается в срочном обновлении 13 атомных энергоблоков:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама