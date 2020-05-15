Шмыгаль должен понимать ответственность за международные обязательства Украины по развитию возобновляемой энергетики – эксперт

Украина имеет перечень обязательств перед международными партнерами по декарбонизации экономики и устойчивого развития зеленой энергетики, которые нужно уважать и выполнять.

Об этом во время экспертной онлайн-дискуссии "Реформа рынка электроэнергетики: на кону?" сказала президент DiXi Group Елена Павленко, пишет "Politeka".

"Украина имеет перед собой много международных обязательств по декарбонизации экономики. Этого должно быть достаточно для того, чтобы требовать от нового правительства уважать эти обязательства и продолжать курс на декарбонизацию. Должны быть лидеры, которые будут способствовать развитию декарбонизации энергетики", – сказала она.

"Украина имеет до 10 директив ЕС, касающихся возобновляемых источников энергии и экологических вопросов. У нас также есть новые директивы в Соглашении об ассоциации, Парижское соглашение. Все это подписано. Правительству сейчас нужно начать реализовывать и выполнять все эти соглашения и директивы", – сказала президент DiXi Group.

По ее словам, правительство может лишь предложить, как это сделать. При этом нужно двигаться вперед и обсуждать, как интегрироваться в "Зеленое соглашение" ЕС, как это было при предыдущем правительстве.

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Напомним, 15 мая в Кабинете министров Украины проходила встреча главы правительства с игроками рынка и профильными ассоциациями, которые являются представителями инвесторов из США, Норвегии, Швеции, Германии, Турции, Испании, Франции и других стран. По информации игроков рынка, переговоры были конструктивными и приблизили стороны к принятию сбалансированного решения, которое ожидается согласовать на следующей неделе.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславець заявляла, что в ближайшее время Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты возобновляемой энергетики, а министерство в течение недели наработает проект меморандума для обсуждения. Ожидается, что в меморандуме будут прописаны условия реструктуризации "зеленого тарифа", строительства новых станций и другие положения для устойчивого развития сектора.

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