Сколько мяса едят украинцы: опубликована статистика

Украинцы едят больше курятины, и совсем мало – говядины

За последние пять лет украинцы стали питаться здоровее, при этом ежемесячно каждый житель страны в среднем съедает 4,4 килограмма мяса. Такие данные статистики обнародовало агенство Etcetera.

Больше всего при этом покупают курятину – из-за ее доступности. Куриного мяса украинцы едят в среднем по 24 килограмма в год, то есть 2 килограмма в месяц.

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Едва ли не в два раза меньше - около 15 килограммов в год, или 1,25 килограмма в месяц - украинцы потребляют мяса свинины. Еще меньше – говядины, около 5,5 кг в год, то есть всего 450 граммов в месяц.

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Напомним, по оценкам экспертов, в 2018-м среднемесячные расходы одной семьи составляли около 7655 грн. Из них на питание уходило около 4107 грн, или 53,7% от бюджета. То есть украинцы в основном тратили свои доходы на покупку мяса и мясопродуктов (это 25% от бюджета, или 1008 грн), хлеба и хлебопродуктов (14%, или 576 грн), молоко, сметану, творог (14%, или 575 грн).

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