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Сколько Украина продала и купила шоколада: названы основные поставщики

9 июня, 02:00

Совет по вопросам экспорта продовольствия опубликовал данные за четыре месяца

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Объем экспорта шоколадных изделий из Украины по итогам января-апреля 2019 года составил 18,95 тыс. т, а импорта – 9,9 тыс. т. Об этом информирует Совет по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB).

Основными покупателями украинского шоколада в апреле были Молдова, Беларусь, Казахстан, Грузия, Румыния и Азербайджан.

UFEB отмечает, что импорт демонстрирует стабильный прирост, хотя объемы все еще ниже экспортных. Основными поставщиками в январе-апреле были Польша (13,9 млн долларов), Нидерланды (6,7 млн долларов) и Германия (5,7 млн долларов).

Также напоминается, что в 2018 году в мировом списке экспортеров Украина занимала 27-е место и 43-е – в списке импортеров. Основными потребителями шоколадных изделий в мире являются США и страны Европы (Германия, Франция и Великобритания).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018 года в Украине снизилось производство кондитерских и хлебобулочных изделий – на 3,9% и 4,5% соответственно. При этом выпуск шоколадных изделий показал положительную динамику – "плюс" 0,8%.

Ранее мы рассказывали, как кулинары превращают обычные сладости в произведения искусства:

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Тег продукты, экспорт, шоколад, импорт

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