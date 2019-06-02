Сколько Украина производит и продает мороженого: опубликованы итоги

Результаты первых месяцев 2019 года подвели в Совете по вопросам экспорта продовольствия

Фото: Pixabay

Общий объем производства мороженого в Украине по итогам января-марта 2019 года составил 62,1 тыс. т, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует Совет по вопросам экспорта продовольствия (Ukrainian Food Export Board, UFEB).

"Но однозначно о росте объема производства в текущем году можно будет говорить в июле-августе", – уточнили аналитики.

Сославшись на данные Государственной службы статистики, в UFEB опубликовали инфографику, на которой видно, что производство мороженого в январе 2019 года превысило показатели аналогичного месяца двух предыдущих годов. В феврале наблюдалась та же ситуация.

При этом в марте 2019 года производство этого десерта в Украине увеличилось по сравнению с мартом 2018-го, но сократилось по сравнению с мартом-2017.

В UFEB добавили, что объемы экспорта украинского мороженого далеки от показателей лидеров – Германии, которая в 2018 году поставила на внешние рынки 169 тыс. т этой продукции, Франции (144,9 тыс. т) и Бельгии (142,7 тыс. т).

Согласно данным Государственной таможенной службы, в прошлом году украинские производители отгрузили всего 6,1 тыс. т мороженого на общую стоимость 13,3 млн долларов.

Из инфографики следует, что экспорт мороженого в январе 2019 года составил менее 200 т, в феврале – в районе 300 т, в марте – около 750 т, в апреле – в районе 700 т.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в одном из ресторанов Нью-Йорка продают мороженое за 1500 долларов.

А в январе 2019 года турист с Тайваня заплатил за рожок мороженого в итальянской Флоренции 25 евро, после чего его гид вызвал полицию.

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