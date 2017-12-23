Согласно новому трудовому кодексу профсоюзы не смогут защитить сотрудников от увольнения

В Украине принятие обновленного Трудового кодекса маячит на горизонте еще с 2015 г. Так, согласно последней редакции, которая поступила в Раду после вторых правок, значительно вырос перечень причин для увольнения: теперь могут уволить в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, потерей трудоспособности и разглашением коммерческой тайны.

Причины для увольнения могут выглядеть следующим образом:

По соглашению сторон

По истечению срока трудового контракта

Призыв на военную службу

В связи с сокращением штата

Расторжение трудового договора по инициативе работника

Вступление силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы

Выявление несоответствия работника занимаемой должности

Систематическое неисполнение работником обязанностей без уважительных причин

Прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин

Неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам

Появления на работе в нетрезвом состоянии

Совершение хищения по месту работы

Именно расширенный список причин для увольнений вызвал вопросы в экспертном обществе. Так, лидер всеукраинского независимого профсоюза "Защита труда" Олег Верник в комментарии сайту "Сегодня" объясняет, что с принятием такого кодекса, работники станут более незащищенными.

"Что такое защищенность работника? Это невозможность его беспредельно увольнять. Этот проект Трудового кодекса вводит 3-4 новых основания, которые уже не блокируются профсоюзным комитетом. Сейчас работника сложно уволить, если профсоюзный комитет заступается за него. За пьяницу или прогульщика заступаться никто не будет. Сейчас проект вводит следующие основания, которые профсоюз никак не блокирует. Например, несоответствие занимаемой должности. Работодатель единолично под этой статьей может уволить кого-угодно. Дальше, ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей – тоже работодатель решает единолично", – говорит Верник.

Он отмечает, что за 3-4 месяца после принятия такого законопроекта все реально независимые профсоюзы, которые не боятся поднимать громкие вопросы на предприятиях, будут просто ликвидированы.