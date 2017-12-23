Согласно новому трудовому кодексу профсоюзы не смогут защитить сотрудников от увольнения

Сегодня, 03:03

Эксперты отмечают, что работники станут более незащищенными

Причин для увольнения сотрудников стало больше. Фото: архив
Причин для увольнения сотрудников стало больше. Фото: архив

В Украине принятие обновленного Трудового кодекса маячит на горизонте еще с 2015 г. Так, согласно последней редакции, которая поступила в Раду после вторых правок, значительно вырос перечень причин для увольнения: теперь могут уволить в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, потерей трудоспособности и разглашением коммерческой тайны.

Причины для увольнения могут выглядеть следующим образом:

  • По соглашению сторон
  • По истечению срока трудового контракта
  • Призыв на военную службу
  • В связи с сокращением штата
  • Расторжение трудового договора по инициативе работника
  • Вступление силу приговора суда, которым работник осужден к лишению свободы
  • Выявление несоответствия работника занимаемой должности
  • Систематическое неисполнение работником обязанностей без уважительных причин
  • Прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин
  • Неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам
  • Появления на работе в нетрезвом состоянии
  • Совершение хищения по месту работы

Именно расширенный список причин для увольнений вызвал вопросы в экспертном обществе. Так, лидер всеукраинского независимого профсоюза "Защита труда" Олег Верник в комментарии сайту "Сегодня" объясняет, что с принятием такого кодекса, работники станут более незащищенными.

"Что такое защищенность работника? Это невозможность его беспредельно увольнять. Этот проект Трудового кодекса вводит 3-4 новых основания, которые уже не блокируются профсоюзным комитетом. Сейчас работника сложно уволить, если профсоюзный комитет заступается за него. За пьяницу или прогульщика заступаться никто не будет. Сейчас проект вводит следующие основания, которые профсоюз никак не блокирует. Например, несоответствие занимаемой должности. Работодатель единолично под этой статьей может уволить кого-угодно. Дальше, ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей – тоже работодатель решает единолично", – говорит Верник.

Он отмечает, что за 3-4 месяца после принятия такого законопроекта все реально независимые профсоюзы, которые не боятся поднимать громкие вопросы на предприятиях, будут просто ликвидированы.

 
увольнения, профсоюз, трудовой кодекс, работники, работодатель

Вы сейчас просматриваете новость "Согласно новому трудовому кодексу профсоюзы не смогут защитить сотрудников от увольнения". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Перечень причин для увольнения сотрудников будет расширен. Фото: архив

Новый Трудовой кодекс: какие возможности предлагают украинцам и какие есть риски

17 Декабря, 07:33

Работникам хотят увеличить отпуска, разрешить работу на дому, но причин для увольнения также стало больше

Бизнес

Фото: Wikimedia

Siemens увольняет тысячи сотрудников по всему миру

20 Ноября, 07:45

Компания закроет два завода и продаст еще одно предприятие
Загрузка...

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Гройсман провел встречу с представителями профсоюзов

7 Ноября, 17:51

Глава правительства ожидает, что лидеры профсоюзов представят свое видение промышленного развития Украины ко второму рассмотрению бюджета-2018

Бизнес

Фото: Pixabay

Каждый седьмой украинец сбегает с работы из-за низкой зарплаты - опрос

31 Октября, 14:49

Увольняться также застявляет нездоровая атмосфера в коллективе и отсутствие перспектив
Загрузка...