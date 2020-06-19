Состоится ли СРП в Украине? Инвесторы ждут уже почти год

Прошел уже почти год с момента, когда Кабинет министров Украины одобрил результаты конкурсов заключения соглашений о разделе продукции по девяти углеводородным участкам, но подписание соглашений так и не происходит. Инвесторы обязались вложить более 500 млн долларов в течение следующих пяти лет. Однако задержка может привести к отказу от инвестирования.

Реклама

"Процесс подписания соглашений оказался довольно сложным. Я уверен, что никто не ожидал, что переговоры займут год", – рассказал во время онлайн-дискуссии "Состоится ли СРП в Украине?" председатель Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

Проблемы в задержке СРП объясняют рядом бюрократических преград. По словам партнера и руководителя практики энергетики и проектов в Украине, CMS Cameron McKenna, юридического эксперта по СРП Виталия Радченко, проблема задержки возникает из-за отсутствия системной работы всех органов. Один вопрос нужно решать с двадцатью государственными представителями. А в условиях, когда в государстве постоянно происходят изменения в правительстве, когда цены на газ падают, желание инвесторов вкладывать средства в Украину нужно мотивировать и поощрять.

"Мы пытаемся убедить государство, что инвестору, который готов инвестировать 1 млрд 200 млн грн для начальной программы работ только по одному месторождению, нужно помогать. Пока мы имеем таких инвесторов, которые готовы вкладывать, мы их должны оберегать, держать и приумножать", - отмечает Виталий Радченко.

Руководитель направления по развитию дивизиона "Разведка и Добыча" Группы Нафтогаз Евгений Сташенко видит проблему в процессе проведения переговоров, а именно – в отсутствии ответственного лица, которое могло бы финально принимать решения.

В тренде Стало известно, когда Украина может получить второй транш МВФ

Реклама

"Когда заседает комиссия, она часто не может принять единогласное решение. В особенности, если профильное направление не согласовывает определенную позицию. В таких ситуациях нет человека, который был бы готов взять на себя ответственность, опираясь на международные нормы", - говорит Сташенко.

В рамках сегодняшних реалий эксперты придерживаются мнения, что государство должно мыслить стратегически. Пока цены на газ низкие, необходимо думать о запасах, о проведении научных исследований и разведывательных работ. Ведь развитие собственного потенциала и отказ от импорта положительно повлияет на торгово-экономический баланс страны и на энергетическую безопасность. А именно привлечение инвесторов позволит увеличить ресурсную базу, ведь стране не хватает передовых технологий.

Роман Опимах сообщил, что последнюю неделю государственная межведомственная комиссия собиралась три раза в полном составе для рассмотрения всех важнейших вопросов. Сейчас решение этих вопросов планируют донести инвесторам для проведения окончательных переговоров.

Напомним, что в прошлом году Кабинет министров Украины определил победителей конкурса на заключение соглашений о разделе продукции (СРП) на девяти нефтегазовых участках в Украине (распоряжение №507 от 5 июля 2019 года). В частности, "Укргаздобыча" совместно с канадской нефтегазовой компанией Vermilion Energy получила право добывать нефть и газ на Балаклейском и Иванковском участке. Самостоятельно "Укргаздобыча" победила на двух участках – Берестянская и Бузивське. "Юкрейн енерджи Л.Л.С." получила разрешение на разработку Варвинского участка. Разрешение на разработку Зинковского участка получили "Ойл энд Гез оверсиз Трединг Би.Ви." и ООО "Нафтогазексплуатация", соучредителем которой является компания "ДТЭК Ойл Энд Газ Б. В". "Укрнефтебурение" была признана победителем по Русановскому участку, а "Гео Альянс Партнершип Б.В." – по Софиевскому участку. Компания "Велл КО" победила на Угневском участке.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама