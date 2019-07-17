Советник Зеленского встретился с японскими бизнесменами: о чем говорили

Федоров сообщил, что Украина очень заинтересована в привлечении инвестиций

Михаил Федоров на встрече с представителями японского бизнеса. Фото: Официальный сайт президента Украины

Развитие цифровой экономики, на чем ранее акцентировал внимание премьер-министр Владимир Гройсман, является одним из приоритетов президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы государства Михаил Федоров на встрече с представителями японского бизнеса.

"Сегодня мы неконкурентоспособны в мире, неэффективны – только цифровизация отраслей экономики сможет помочь нам совершить скачок и достичь реального экономического роста. Совместно с профильным бизнесом и общественностью мы определили четкие задачи и цели до 2024 года", – цитирует его пресс-служба президента.

По словам Федорова, электронные услуги, совершенствование работы государственных реестров, проект "электронное резидентство" должны сделать ведение бизнеса в Украине легким и прозрачным.

"Мы очень заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых инноваций Японии для развития совместных проектов в сфере интернета вещей, индустрии 4.0, умных городов, электронной идентификации, развития центров R&D и других", – сказал он.

В свою очередь представители японского бизнеса обратили внимание на проблемные вопросы ведения предпринимательской деятельности в Украине, среди которых работников, а также сложность взаимодействия с налоговой и миграционной службами.

Кроме того, стороны обсудили ключевые интересы японского бизнеса. "Речь шла, в частности, о создании R&D-центров и различных инновационных проектов", – добавили в пресс-службе главы государства.

Новости "Сегодня" писали, что в июле Федоров встретился с представителями Еврокомиссии, которые сообщили о подготовке международного проекта помощи Украине объемом 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного правительства.

Ранее Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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