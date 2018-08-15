Специалисты ДТЭК Нефтегаз получили патент на новаторскую систему

Сегодня, 16:22

Система предназначена для автоматизации многих производственных и операционных процессов газодобывающего предприятия

Специалисты ДТЭК Нефтегаз получили патент на новаторскую систему

ДТЭК Нефтегаз запатентировал автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), которую разработали и внедрили специалисты компании. Система предназначена для автоматизации многих производственных и операционных процессов газодобывающего предприятия: сбора технологических параметров, видеонаблюдения за производством, мониторинга транспортных средств для последующей обработки, анализа, сохранения и отображения данных.

АСОДУ собирает данные со скважин, узлов учета углеводородов, установок подготовки газа, систем загазованности и систем раннего обнаружения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Эти данные поступают на серверы оперативно-диспетчерских пунктов, где происходит их сбор и мониторинг. С помощью технических средств и специального программного обеспечения происходит отображение данных в виде интерактивных мнемосхем, графиков, таблиц и отчетов. Система автоматически формирует отчеты для анализа технологических параметров.

АСОДУ работает круглосуточно в режиме реального времени. Пользователи, которые имеют необходимые права доступа, получают информацию от системы на компьютеры, ноутбуки или мобильные устройства. АСОДУ играет важную роль в оперативном принятии решений по управлению технологическими процессами и предотвращении чрезвычайных ситуаций. Система определяет аварийно-предупредительные сигналы состояния оборудования и технологических параметров и сообщает о них пользователям.

В АСОДУ задействован ряд современного оборудования ведущих мировых производителей. Это серверное оборудование Hewlett Packard, видеостена, состоящая из специализированных мониторов фирмы LG, системная платформа Wonderware, которая включает в себя сервера приложений, хранения истории, Web-сервер, программные продукты интеграции устройств, визуализации графического интерфейса и т.д.

Директор по добыче и переработке углеводородов ДТЭК Нефтегаз Алексей Раптанов отметил: "Наша компания уверенно движется не только по пути автоматизации производственных процессов, но и по пути цифровизации процесса разработки "умного" месторождения. Уникальная система АСОДУ, разработанная и внедренная нашими специалистами, – яркий пример инновационного мышления сотрудников ДТЭК Нефтегаз. Система играет ключевую роль в управлении производственным процессом, планировании работы и принятии управленческих решений".

Напомним, недавно сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз начал бурение новой скважины.
ДТЭК, газодобывающие компании, автоматизация, ДТЭК Нефтегаз

Вы сейчас просматриваете новость "Специалисты ДТЭК Нефтегаз получили патент на новаторскую систему". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...