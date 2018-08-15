Специалисты ДТЭК Нефтегаз получили патент на новаторскую систему

ДТЭК Нефтегаз запатентировал автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), которую разработали и внедрили специалисты компании. Система предназначена для автоматизации многих производственных и операционных процессов газодобывающего предприятия: сбора технологических параметров, видеонаблюдения за производством, мониторинга транспортных средств для последующей обработки, анализа, сохранения и отображения данных.

АСОДУ собирает данные со скважин, узлов учета углеводородов, установок подготовки газа, систем загазованности и систем раннего обнаружения и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Эти данные поступают на серверы оперативно-диспетчерских пунктов, где происходит их сбор и мониторинг. С помощью технических средств и специального программного обеспечения происходит отображение данных в виде интерактивных мнемосхем, графиков, таблиц и отчетов. Система автоматически формирует отчеты для анализа технологических параметров.

АСОДУ работает круглосуточно в режиме реального времени. Пользователи, которые имеют необходимые права доступа, получают информацию от системы на компьютеры, ноутбуки или мобильные устройства. АСОДУ играет важную роль в оперативном принятии решений по управлению технологическими процессами и предотвращении чрезвычайных ситуаций. Система определяет аварийно-предупредительные сигналы состояния оборудования и технологических параметров и сообщает о них пользователям.

В АСОДУ задействован ряд современного оборудования ведущих мировых производителей. Это серверное оборудование Hewlett Packard, видеостена, состоящая из специализированных мониторов фирмы LG, системная платформа Wonderware, которая включает в себя сервера приложений, хранения истории, Web-сервер, программные продукты интеграции устройств, визуализации графического интерфейса и т.д.

Директор по добыче и переработке углеводородов ДТЭК Нефтегаз Алексей Раптанов отметил: "Наша компания уверенно движется не только по пути автоматизации производственных процессов, но и по пути цифровизации процесса разработки "умного" месторождения. Уникальная система АСОДУ, разработанная и внедренная нашими специалистами, – яркий пример инновационного мышления сотрудников ДТЭК Нефтегаз. Система играет ключевую роль в управлении производственным процессом, планировании работы и принятии управленческих решений".

Напомним, недавно сообщалось, что ДТЭК Нефтегаз начал бурение новой скважины.