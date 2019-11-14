Сроки трудовой миграции в Польшу сокращаются: почему украинцы едут домой

На многих вакансиях оплата в Украине и Польше сравнялась

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900 тысяч человек – только официально столько украинцев работает в Польше на сегодняшний день. По неофициальным данным, работников почти вдвое больше. В прошлом году они перечислили домой 3,5 миллиарда долларов. Впрочем, в последнее время украинцы все чаще возвращаются на Родину. Почему в Украине работать выгоднее, чем в Польше выяснили новости "Сегодня".

Ивану Рыбе – 25 лет. Электромеханик по специальности, трижды искал в Польше лучшей судьбы. Работал на строительстве и на птицефабрике. Но после нескольких недель изнуряющей работы и далеких от комфорта бытовых условий возвращался домой.

"Обещали в Польше заработную плату гораздо больше, чем я получал. Условия проживания были не лучшие. Обычно, снимают какие-то дешевые хостелы или просто какие-то общежития. Работа была также тяжелой", – рассказывает Иван.

Иван нашел работу в родном регионе. Из рабочего стал заместителем начальника мебельной фабрики. И нынешних заработков хватает на отдых за рубежом.

"На заработки – я не планирую, не хочу такого хлеба. Мне нравится в Украине работать, я себя здесь нашел", – говорит бывший заробитчанин.

Среди украинских заробитчан Польша теряет свою популярность. Квалифицированные специалисты находят более оплачиваемую работу в богатых странах Старого Света. Другие, как Иван, возвращаются на родину навсегда.

"Лучше там, где нас нет. Люди часто готовы работать больше и дольше за рубежом, идти на большие компромиссы. Здесь они меньше готовы это делать", – говорит Юлия Дрожжина, специалист по подбору персонала.

Трудовая миграция становится все короче по срокам, объясняет Василий Воскобойник.

"Каждый второй украинец работает в Польше не более 3 месяцев. Еще 25 процентов – до полугода. И лишь 4 процента работает более 1 года", – отмечает Василий Воскобойник, президент всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Кроме того, в некоторых рабочих профессиях в Украине и в Польше оплата сравнялась.

"Найти работу для такого работника с зарплатой 40-50 тысяч – возможно. Лично видела вакансию в Украине для работника автосервиса, для шиномонтажника, где предлагали такую зарплату", – настаивает Юлия Дрожжина, специалист по подбору персонала.

Привлекательные вакансии следует искать в городах-миллионниках. Или в городах, где есть узкопрофильное производство. Учитывая дефицит рабочих рук, украинские работодатели, кроме конкурентных зарплат, предоставляют жилье, медицинское страхование и обеды.

"Если мы говорим о рабочем персонале, то очень часто готовы предложить или место в общежитии, или место в комнате", – говорит Юлия.

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Щедрые работодатели гораздо быстрее закрывают вакансии, это значит, что фирма работает эффективнее и зарабатывает больше. Украинцы же охотнее переезжают в другой город, чем в чужую страну.

"Украинцы не ищут новую родину, украинцы ищут возможность как можно больше заработать денег за ограниченный период времени", – подтверждает Василий Воскобойник.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2365 о защите украинских трудовых мигрантов от мошенников. В нем предлагается запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей и отменить лицензии.

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