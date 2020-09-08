Українська
$ 27,75
32,81
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

США напомнили Германии: пора пересмотреть партнерство с Россией по "Северному потоку – 2"

8 сентября, 16:15

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Госдепартаменте сделали жесткое заявление по газопроводу

США продолжают давить на власти ФРГ, чтобы те заморозили строительство российского газопровода "Северного потока – 2". После заявления президента Дональда Трампа о том, что Россию нужно наказать за отравление Навального, с похожим заявление выступила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Реклама

"Как неоднократно говорили многие европейские лидеры в последние дни, сейчас настало время для того, чтобы Германия пересмотрела партнерство с Россией по "Северному потоку – 2", – написала она в Twitter.

Сайт "Сегодня" сообщал, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: канцлер Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел Хайко Маасом, что позиция Берлина по "Северному потоку – 2" будет зависеть от расследования отравления Навального.

А один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц призвал на два года заморозить строительство "Северного потока – 2".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США отравление заморозка Госдепартамент США Алексей Навальный Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатывают
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатываютЭкономика
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналов
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналовЭкономика
НКРЭКУ установила неслыханные нормы, – глава Укрэнерго
НКРЭКУ установила неслыханные нормы, – глава УкрэнергоЭкономика
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять