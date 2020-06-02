США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в зеленую энергетику, – Минэнерго

США отмечают необходимость соблюдения Украиной прав инвесторов в переговорах по изменению условий государственной поддержки отрасли зеленой энергетики.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, об этом шла речь на встрече временно поверенного в делах США Кристины Квин с и.о. министра энергетики Ольгой Буславец.

И.о. министра надеется, что вскоре с производителями альтернативной электроэнергии (возобновляемые источники) будет достигнут компромисс, который в свою очередь будет способствовать реструктуризации "зеленого" тарифа.

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В то же время Буславец заверила, что Украина в лице правительства и министерства является последовательной в своем исполнении обязательств перед инвесторами, которые вложили средства в Украину под гарантии государства.

Американская сторона поддержала проведение переговоров с инвесторами и отметила необходимость соблюдения их прав.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и меморандум почти готов к подписанию.

Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

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В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решении дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине. Также спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ.

Как отметил владелец компании "Виндкрафт Украина" шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

Генеральный менеджер компании NBT в Украине Магнус Йохансен сообщал, что компания надеется достичь компромиссного решения в переговорах с Кабмином, чтобы реализовать свой план по инвестированию 400 млн евро в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области.

По мнению председателя Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее "выкручивание рук" приведет к судебным искам и потере репутации государства.

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