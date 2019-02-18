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Стало известно, когда "Президент-отель" продадут частникам

Сегодня, 18:53

Сейчас проводится подготовка гостиницы к приватизации

Фото: Wikipedia
Стало известно, когда "Президент-отель" продадут частникам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ae2/c5d/5c6ae2c5dda64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ae2/c5d/5c6ae2c5dda64.jpg Экономика Сейчас проводится подготовка гостиницы к приватизации

Приватизация государственного пакета акций "Президент-отеля" состоится весной 2019 года. Такой прогноз озвучили в компании-инвестиционном советнике "Конкорд Консалтинг", сообщил исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров.

"Подготовка продолжается, проводится необходимый дью дилидженс (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования. – Ред.) - финансовый, юридический, технический, идет подготовка данных для delta room. "Конкорд Консалтинг" прогнозирует, что весной "Президент-отель" будет выставлен на продажу", – написал Трубаров на своей странице в Facebook.

"Президент-отель" – это это четырехзвездочная гостиница, расположенная на ул. Госпитальной, возле бульвара Леси Украинки. Побороться за объект могут захотеть как лидеры мирового гостиничного бизнеса, так и нынешние многолетние арендаторы. Продается 100% акций. 

Как известно, "Президент-отель" входит в перечень объектов большой приватизации. Продажа объектов государственного имущества, по плану на 2019 год, должна принести бюджету больше 17 млрд гривен.

При этом из запланированных на 2018 поступлений от приватизации в размере 21,3 млрд гривен, Украина получила лишь 202,9 млн гривен. Это поступления от проведения так называемой "малой" приватизации, которая осуществлялась через систему "Prozorro.Продажи". Недополученные от приватизации средства правительство решило компенсировать за счет заимствований.

Впрочем, министр финансов Оксана Маркарова уверена, что "приватизационные" планы на 2019 год выполнить вполне реально:

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Тег приватизация, Президент-Отель

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