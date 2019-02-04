Стало известно, когда Украина получит кредит под гарантии Всемирного банка
Речь идет о 17,6 млрд гривен
Запланированные на январь 2019 года заимствования под гарантии Всемирного банка в размере 17,6 млрд гривен были перенесены на февраль, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Чтобы обеспечить финансирование государственного бюджета, Минфин приложил усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями, отметили в министерстве.
"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа. – Ред.) на сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро)", – сказано в сообщении.
Напомним, по состоянию на 31 декабря 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины достиг почти 2,17 трлн грн или 78,3 млрд долларов – за год сумма увеличилась на 2 млрд долларов.
По данным Государственной казначейской службы, госбюджет страны за 2018 год выполнен с дефицитом 59,2 млрд грн (2,1 млрд долларов) при утвержденном в законе о госбюджете уровне в 94,1 млрд грн (3,35 млрд долларов).
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