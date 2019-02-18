Строители и домработницы должны подать декларации о доходах: налоговая напомнила правила
Некоторым наемным работникам нужно "показаться" ГФС
Украинцы, которые работают на частных лиц и получают вознаграждение за работу без участия налоговых агентов, обязаны подавать декларации о доходах. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины (ГФС).
"Налоговые агенты – это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и т.д.), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде заработной платы, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и т.д." , – пояснила чиновница ГФС Татьяна Федченко.
Таким образом, подавать декларации должны домработницы, садоводы, няни, гувернантки, строители, водители и т.п., если они нанимались в частном порядке без участия налоговых агентов.
Кроме того, по словам Федченко, подать декларацию должны люди, которые получили в 2018 году инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы такие активы – физическому или юридическому лицу.
Традиционно кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц, НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан.
Ранее юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.
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