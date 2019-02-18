Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Строители и домработницы должны подать декларации о доходах: налоговая напомнила правила

Сегодня, 16:57

Некоторым наемным работникам нужно "показаться" ГФС

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Строители и домработницы должны подать декларации о доходах: налоговая напомнила правила //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/da6/f05/5c3da6f0586a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/da6/f05/5c3da6f0586a7.jpg Экономика Некоторым наемным работникам нужно "показаться" ГФС

Украинцы, которые работают на частных лиц и получают вознаграждение за работу без участия налоговых агентов, обязаны подавать декларации о доходах. Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины (ГФС).

"Налоговые агенты – это все предприятия, предприниматели, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и т.д.), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде заработной платы, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и т.д." , – пояснила чиновница ГФС Татьяна Федченко.

Читайте также

Таким образом, подавать декларации должны домработницы, садоводы, няни, гувернантки, строители, водители и т.п., если они нанимались в частном порядке без участия налоговых агентов.

Кроме того, по словам Федченко, подать декларацию должны люди, которые получили в 2018 году инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы такие активы – физическому или юридическому лицу.

Традиционно кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц, НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан.

Ранее юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег доходы, декларации, декларация о доходах

Вы сейчас просматриваете новость " Строители и домработницы должны подать декларации о доходах: налоговая напомнила правила". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарплаты украинцев выйдут на докризисный уровень: озвучен прогноз

7 февраля, 15:26

По словам Розенко, украинские зарплаты растут быстрее, чем прогнозировали ВБ и МВФ

Порошенко опубликовал декларацию о доходах

2 февраля, 11:13

Доходы главы государства в виде процентов и дивидендов составили почти 20 млн грн

Какие зарплаты будут у украинцев

29 января, 07:19

Заработки повысят, чтобы удержать квалифицированные кадры

Украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах

16 января, 13:33

Если информация отобразилась неправильно, ее можно изменить в ручном режиме

5 примет почему нельзя дарить полотенца

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Невзоров жёстко прошёлся по пропагандистке Скабеевой

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)

Как на самом деле героическая снайперша боевиков воевала за "ДНР"

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Украинец Панько выиграл Кубок Европы по дзюдо

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Стало известно, на сколько вырастут пенсии перед выборами
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Ленивый бег для похудения