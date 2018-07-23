Строительство газопровода в обход Украины перешло на новый этап

23 Июля 2018, 17:54

Поставки газа по "трубе" должны начаться до конца 2019 года

&quot;Турецкий поток&quot;. Фото: &quot;Газпром&quot;
"Турецкий поток". Фото: "Газпром"

Российский "Газпром" начал работы в прибрежной части Турции в рамках строительства "Турецкого потока". Об этом сообщил официальный сайт проекта газопровода. 

"В прибрежной зоне вблизи турецкого поселка Кийикей начались работы в рамках строительства морского газопровода "Турецкий поток". Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 км от берега в сторону моря для углубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла. Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от 4 до 8 недель", – отмечается в сообщении.

Официальный представитель "Турецкого потока" Сандер ван Ротселар отметил, что проект реализуется по графику. Ожидается, что поставки газа по трубопроводу начнутся до конца 2019 года.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд куб. м газа в год.

В РФ ранее заявили, что строительство "Турецкого потока" на российской территории завершено. Укладка труб вошла в экономическую зону Турции. Планируется, что строительство первой нитки "Турецкого потока" в целом закончится уже в марте 2018 года, а второй — в 2019 году. "Турецкий" поток будет стоить Кремлю 11,5 млрд евро:

По данным "Нафтогаза", запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину 0,5 млрд долларов ежегодных доходов от транзита газа.
Россия, Турция, Газпром, газопровод, турецкий поток

Вы сейчас просматриваете новость "Строительство газопровода в обход Украины перешло на новый этап". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп: "Северный поток - 2" - трагедия и ошибка Германии

13 Июля, 19:46

Германия не может говорить с Россией с позиции силы, садясь на "газовую иглу", отметил президент США

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко объяснил, как в НАТО относятся к "Северному потоку - 2"

12 Июля, 19:08

Глава государства подчеркнул, что тема российского газопровода имеет прямое отношение к безопасности Европы
Загрузка...

Экономика

Участок газопровода TANAP, часть "Южного газового коридора". Фото: GettyImages

ЕБРР выделит 500 млн долларов на газопровод в обход России

9 Июля, 05:40

Европейский банк на полмиллиарда долларов профинансирует строительство газопровода TAP - части "Южного газового коридора"

Экономика

Согласившись на "Турецкий поток", Анкара хочет выбить у Москвы скидку на газ – эксперты

6 Июля, 19:44

Турция очень дорого продает свою лояльность России: кроме газопроводов есть еще и строительство атомной электростанции за российские деньги
Загрузка...