Суд в Гааге провел слушания по "крымскому" иску "Нафтогаза" против России
В украинской компании рассказали, когда ожидается первое решение трибунала
В Гааге завершились устные слушания по делу по иску семи компаний группы "Нафтогаз" против Российской Федерации о нарушении ею обязательств по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".
"В течение 14-17 мая трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге провел слушания по вопросам юрисдикции Трибунала и ответственности за нарушение соглашения. Вопрос убытков будет рассмотрен и решен трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения по юрисдикции и ответственности", – сообщили в Украинской компании.
Ожидается, что трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года.
Напомним, 17 октября 2016 года "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний инициировали арбитражное производство против Российской Федерации с требованием возместить убытки. По данным госхолдинга, речь идет об имуществе НАК, "Черноморнафтогаза", "Укртрансгаза", "Укргаздобычи", "Укртранснафты", "Газа Украины" и "Ликво".
Суд Гааги занялся этим "крымским" иском "Нафтогаза" против России в августе 2017 года.
"Нафтогаз" предварительно оценил ущерб группы в 2,6 млрд долларов.
Как ранее заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников, суд в Гааге может принять позитивное для Украины решение по иску НАК "Нафтогаз Украины" за активы в оккупированном Крыму.
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