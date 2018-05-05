Свободная торговля Украины и Турции: раскрыты детали непростых переговоров

5 Мая 2018, 17:07

Микольская рассказала, чего добивается украинская сторона

Фото: facebook.com/nataliya.mykolska
Фото: facebook.com/nataliya.mykolska

Украина и Турция завершили десятый раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Об этом сообщила торговая представительница Украины Наталья Микольская.

"Десятый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией завершены. На этом этапе обсудили доступ к рынку сельскохозяйственных товаров, рынка услуг, положения соглашения по телекоммуникаций и электронной коммерции. Мы существенно продвинулись по этим вопросам", – написала Микольская на своей странице в Facebook.

Микольская отметила, что переговоры были "непростыми". 

"Раунд был непростым, ведь мы отстаиваем открытие максимально выгодных для Украины и украинских экспортеров возможностей рынка Турции. Потому и использовали эту возможность для детального рассмотрения вопросов доступа к рынкам сельхозтоваров", – пояснила торгпред Украины.  

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Как подчеркнула торгпред Украины, задача Киева – стимулировать экспорт перерабатывающей продукции там, где есть добавленная стоимость. 

"Двигаемся интенсивно, поскольку у обеих сторон есть понимание, что соглашение – в приоритете правительств двух стран", – отметила Микольская.

Напомним, Украина рассчитывала завершить процесс подписания соглашения о ЗСТ с Турцией до конца 2016 года.  Вопрос формирования ЗСТ между Украиной и Турцией был заморожен в 2013 году и возобновлен в начале 2016 года – в рамках визита премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу в Украину.
Турция, Украина, зона свободной торговли, ЗСТ, внешняя торговля, свободная торговля, Микольская

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Источник:

"Сегодня"

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