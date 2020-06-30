Техосмотр в современных условиях: европейский опыт или создание монополии

Украина постепенно возвращается к нормальной жизни. Однако автомобильный рынок еще никак не набрал привычные обороты. Способствует этому и Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств", который застопорил работу многих центров по техосмотру автомобилей.

Общий объем рынка оценивается в более чем миллиард гривен ежегодно. В сфере сертификации уже создана монополия. Из 57 предприятий, которые ранее осуществляли сертификацию и были "уполномочены" Министерством инфраструктуры Украины, осталось десять. При этом количество выданных сертификатов на все транспортные средства (как новые, так и "б/у") неуклонно растет, а сама процедура все больше усложняется.

По словам эксперта Игоря Черненко, сейчас в Украине создана довольно сложная схема взаимосвязанных государственных органов, которые отвечают и контролируют доступ к деятельности предприятий в сфере техосмотра. Но принятие решений замыкается на немногих, что создает ситуацию, похожую на монополию. Предпринимателям, которые получили аккредитацию и собрали полный пакет документов для осуществления деятельности в сфере техосмотров, часто отказывают без основательных причин. А требования к необходимым документам часто меняются. Причем об изменениях предприниматели узнают уже постфактум. В итоге за последние полтора-два года количество независимых субъектов, осуществлявших технический контроль транспортных средств, сократилось с 400 до 150. При этом абсолютное большинство из этих 150 компаний и фирм находятся в сфере влияния немногих лиц, которые занимаются проверкой документов предпринимателей после аккредитационных испытательных. Из обязательных ежегодных более 700 тысяч технических осмотров более 1/3 проводят всего лишь две (!) компании. При средней стоимости техосмотра в 1000 гривен, несложно подсчитать и понять такую выборочность.

Игорь Черненко

Министерство инфраструктуры Украины, оправдывая изменения, ссылается на европейскую практику. Однако, есть факты, на которых акцентируют внимание международные эксперты. Среди главных спорных пунктов данного законопроекта – создание Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств, которому предлагается предоставить полномочия на допуск к хозяйственной деятельности по техосмотру, контроль за таким предприятием, а также возможность останавливать деятельность проводящего техосмотр предприятия без четко регламентирующих причин. "Добровольно-принудительный" ввод в состав Бюро предприятий, участвующих в техническом осмотре автомобилей. Как отмечает Игорь Черненко, права органа, уполномоченного ЕС осуществлять выдачу аккредитаций, четко регламентируется законами и директивами Европейского Союза. Все станции, получившие разрешения на подобный вид деятельности, обязаны пройти тщательную экспертизу на предмет соответствия, а правила рынка – должны быть едиными для всех.

В процессе судебных разбирательств суды двух инстанций приняли во внимание явное нарушение процедуры принятия постановления. Ссылаясь на несколько ключевых пунктов, которым оспариваемое в суде постановление Кабмина №46 не соответствует. Интересно, что постановление КМУ отличается от согласованного всеми инстанциями проекта на 95%.

В ходе процесса разработки в постановлении появилось сразу несколько моментов, которые повлияли работу большинства предприятий и закладывают основу под создание монополии в будущем. Согласно постановлению, предприятия можно лишать лицензии практически по любому поводу, а бланки должны быть оснащены радиометками, что сразу же повысило их стоимость с 3 до почти 70 гривен. И самое интересно, что обеспечить необходимое количество радиометок государство просто не в состоянии, из-за чего работа центров практически стала, а вхождение новых предприятий на рынок затрудненно.

Сейчас предпринимателей просто отсылают из одного ведомства в другое – из Министерства инфраструктуры в Национальное агентство по аккредитации. При этом, как признаются сами бизнесмены, они просто не могут преодолеть, а иногда – справиться с конфликтом интересов. По словам экспертов, фактически создаются условия для монополизации, и если ситуация не изменится в ближайшее время, нас могут ждать серьезные имиджевые потери, а владельцев транспортных средств и предпринимателей – возможно, увеличение финансовых затрат. Если предпринимателям и простым автомобилистам не удастся отстоять свою правоту, стоимость техосмотра может снова возрасти.

"Мы уже выиграли два суда, – отмечает юрист Игорь Черненко. – В обоих случаях судьи приняли во внимание наши доводы. Но ответчик усиленно пытается отстоять свои интересы. В итоге мы получим то, что уже имеем, но в гораздо больших масштабах. Возможно, потерю доверия европейских партнеров и тысяч рабочих мест, а также увеличение стоимости услуг. Правда – на нашей стороне, надеемся, что и Верховный суд внимет здравому смыслу".

Андрей Дронь

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