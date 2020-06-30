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Техосмотр в современных условиях: европейский опыт или создание монополии

30 июня, 12:52

Актуально

Количество независимых субъектов, осуществлявших техконтроль транспортных средств, резко сократилось

Украина постепенно возвращается к нормальной жизни. Однако автомобильный рынок еще никак не набрал привычные обороты. Способствует этому и Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств", который застопорил работу многих центров по техосмотру автомобилей.

Общий объем рынка оценивается в более чем миллиард гривен ежегодно. В сфере сертификации уже создана монополия. Из 57 предприятий, которые ранее осуществляли сертификацию и были "уполномочены" Министерством инфраструктуры Украины, осталось десять. При этом количество выданных сертификатов на все транспортные средства (как новые, так и "б/у") неуклонно растет, а сама процедура все больше усложняется.

По словам эксперта Игоря Черненко, сейчас в Украине создана довольно сложная схема взаимосвязанных государственных органов, которые отвечают и контролируют доступ к деятельности предприятий в сфере техосмотра. Но принятие решений замыкается на немногих, что создает ситуацию, похожую на монополию. Предпринимателям, которые получили аккредитацию и собрали полный пакет документов для осуществления деятельности в сфере техосмотров, часто отказывают без основательных причин. А требования к необходимым документам часто меняются. Причем об изменениях предприниматели узнают уже постфактум. В итоге за последние полтора-два года количество независимых субъектов, осуществлявших технический контроль транспортных средств, сократилось с 400 до 150. При этом абсолютное большинство из этих 150 компаний и фирм находятся в сфере влияния немногих лиц, которые занимаются проверкой документов предпринимателей после аккредитационных испытательных. Из обязательных ежегодных более 700 тысяч технических осмотров более 1/3 проводят всего лишь две (!) компании. При средней стоимости техосмотра в 1000 гривен, несложно подсчитать и понять такую выборочность.

Игорь Черненко

Игорь Черненко

Министерство инфраструктуры Украины, оправдывая изменения, ссылается на европейскую практику. Однако, есть факты, на которых акцентируют внимание международные эксперты. Среди главных спорных пунктов данного законопроекта – создание Бюро по безопасности эксплуатации колесных транспортных средств, которому предлагается предоставить полномочия на допуск к хозяйственной деятельности по техосмотру, контроль за таким предприятием, а также возможность останавливать деятельность проводящего техосмотр предприятия без четко регламентирующих причин. "Добровольно-принудительный" ввод в состав Бюро предприятий, участвующих в техническом осмотре автомобилей. Как отмечает Игорь Черненко, права органа, уполномоченного ЕС осуществлять выдачу аккредитаций, четко регламентируется законами и директивами Европейского Союза. Все станции, получившие разрешения на подобный вид деятельности, обязаны пройти тщательную экспертизу на предмет соответствия, а правила рынка – должны быть едиными для всех.

В процессе судебных разбирательств суды двух инстанций приняли во внимание явное нарушение процедуры принятия постановления. Ссылаясь на несколько ключевых пунктов, которым оспариваемое в суде постановление Кабмина №46 не соответствует. Интересно, что постановление КМУ отличается от согласованного всеми инстанциями проекта на 95%.

В ходе процесса разработки в постановлении появилось сразу несколько моментов, которые повлияли работу большинства предприятий и закладывают основу под создание монополии в будущем. Согласно постановлению, предприятия можно лишать лицензии практически по любому поводу, а бланки должны быть оснащены радиометками, что сразу же повысило их стоимость с 3 до почти 70 гривен. И самое интересно, что обеспечить необходимое количество радиометок государство просто не в состоянии, из-за чего работа центров практически стала, а вхождение новых предприятий на рынок затрудненно.

Сейчас предпринимателей просто отсылают из одного ведомства в другое – из Министерства инфраструктуры в Национальное агентство по аккредитации. При этом, как признаются сами бизнесмены, они просто не могут преодолеть, а иногда – справиться с конфликтом интересов. По словам экспертов, фактически создаются условия для монополизации, и если ситуация не изменится в ближайшее время, нас могут ждать серьезные имиджевые потери, а владельцев транспортных средств и предпринимателей – возможно, увеличение финансовых затрат. Если предпринимателям и простым автомобилистам не удастся отстоять свою правоту, стоимость техосмотра может снова возрасти.

"Мы уже выиграли два суда, – отмечает юрист Игорь Черненко. – В обоих случаях судьи приняли во внимание наши доводы. Но ответчик усиленно пытается отстоять свои интересы. В итоге мы получим то, что уже имеем, но в гораздо больших масштабах. Возможно, потерю доверия европейских партнеров и тысяч рабочих мест, а также увеличение стоимости услуг. Правда – на нашей стороне, надеемся, что и Верховный суд внимет здравому смыслу".

Андрей Дронь

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