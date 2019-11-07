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Телеканал "Украина" покажет расследование "По следам зеленого тарифа"

7 ноября, 18:41

Сенсационный репортаж выйдет в эфир 7 ноября в 23:20

На телеканале "Украина" 7 ноября, в 23:20 будет показан специальный сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа".

Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают зеленую энергию, в Украине, утверждают эксперты, вдруг решили, что это – дорого!

Специалисты удивляются тому, как можно отказаться от поддержки отрасли, осваивающей энергию солнца, ветра, воды. Речь идет также о примерно пяти миллиардов долларов инвестиций.

Журналисты выясняли, кто, как твердят энергоэксперты, готов разменять безопасную жизнь в экологической стране ради грязного производства устаревших заводов и миллиардных прибылей?

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Для чего и для кого отменяется единый в государстве стимул для внедрения альтернативных технологий?

И кто, как говорят наблюдатели, стоит за действиями народного депутата – председателя "энергетического" комитета Андрея Геруса? В чем причина частых конфликтов нардепа с коллегами?

Авторы программы также поинтересовались – в какой стране больше пользуются энергией гидроэлектростанций – в Украине с населением 42 миллиона или – в двухмиллионной Латвии?

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Почему украинские аналитики называют происходящее в отрасли "зеленым" эндшпилем? Почему уже сейчас инвесторы солнечных электростанций обеспокоены будущим альтернативной энергетики в Украине?

Правда ли, что Украина уже сейчас может от тенденций цивилизации?

Почему нашей стране отсрочили предоставление макрофинансовой помощи, и причем здесь отмена "зеленого тарифа"?

Ответы на эти вопросы зрители могут узнать в специальном сенсационном репортаже-расследовании "По следам зеленого тарифа", который выйдет в эфире телеканала "Украина" в четверг, 7 ноября, в 23:20.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым исправил несогласованность между положениями закона "Об альтернативных источниках энергии", в результате чего владельцам домашних солнечных электростанций мощностью до 30 кВт гарантирована возможность продавать электричество в сеть по "зеленому" тарифу без ограничения по месту их установки.

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расследование спецпроект зеленый тариф

Источник: Сегодня

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