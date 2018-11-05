Торговля между Украиной и Китаем выросла на 21%, а в США введут налог на роботов: итоги дня

ОБЩЕСТВО

18 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Увеличили на 20,6% с начала 2018 года страховые компании, которые являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро, сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) – до 3,322 млрд грн. За период с января по сентябрь количество договоров ОСАГО увеличилось на 4,4% – до 5,859 млн. С использованием европотокола выплачено 244 млн грн. Общий объем выплаченных возмещений по внутренним договорам страхования составляет 1,557 млрд грн, что на на 12,7% в превышает показатели аналогичного периода 2017 года. В то же время на 0,9% сократилось число урегулированных требований по страховым выплатам – до 98,422 тыс.

400 млн грн выделит в 2019 году правительство на "теплые кредиты". Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

1399 чрезвычайных событий зарегистрировано в течение прошедшей недели (с 29.10 по 04.11) в ГСЧС. В результате принятых мер спасен 21 человек. Ликвидировано 1024 пожара, спасен на пожарах 21 человек, но погиб 31 человек. На водных объектах погибло 9 человек.

23424 человека по состоянию на 5 ноября не явились на призывные участки в Киеве, сообщил военный комиссар Киевского военного комиссариата Сергей Клявлин. Явка составляет 8%.

Возросли в 2,3 раза или на 9 млрд 744,06 млн куб. м с начала сезона закачки газа его запасы в подземных хранилищах, до 17 млрд 179,22 млн куб. м по состоянию на 3 ноября.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 12 копеек до 28,01 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 6 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 5 ноября.

К четырем банкам применил меры воздействия НБУ по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в октябре 2018 года. Банк "Центр" оштрафован на 1,2 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Кроме того, банк получил письменное предупреждение относительно идентификации клиентов. Еще три банка – "Юнекс", "Идея" и Альтбанк получили письменные предупреждения.

Увеличился на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре объем торгов на фондовой бирже ПФТС – до 9 828,14 млн грн. С начала года стоимость контрактов с ценными бумагами на ПФТС составила 92 265,43 млн гривен, что на 68% больше аналогичного периода прошлого года. По состоянию на конец октября к торгам на фондовой бирже ПФТС были допущены 558 ценных бумаг.

В период с 4 по 9 ноября эксперты Международного валютного фонда проведут в Киеве консультации по государственному бюджету на 2019 год. Принятие госбюджета является одним из условий предоставления Украине финансирования по новой программе Stand by.

Выросло на 1 тыс. до 5 тыс. количество налогоплательщиков, которые заявили о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) в 2018 году, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов.

Увеличили на 7,1% тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины в январе-сентябре потребление угля по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 18 млн 818,3 тыс. тонн.

Выросла на 21% двусторонняя торговля товарами между Украиной и Китаем за январь-август по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 5,8 млрд долл., сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

МИР

Польша будет запрещать въезд в страну иностранцам, которые не имеют прививок от кори. Министерство здравоохранения Польши работает над соответствующим законопроектом.

Выросло до 30 человек число погибших в результате наводнений в Италии, сообщили местные власти

В будущем будет введен налог на роботов об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он считает, что эта мера поможет сохранить людям рабочие места.

5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Они направлены прежде всего на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль. Санкции распространяются также и на предприятия, которые будут продолжать торговлю с Ираном. В случае продолжения ведения бизнеса с иранскими предприятиями компании рискуют оказаться вне финансовой системы США.

Достиг 4 млрд долл. объем штрафов, наложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США на компании в прошлом финансовом году. Совокупная сумма штрафов за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, увеличилась по сравнению с $3,79 млрд за предыдущий фингод, а общее число возбужденных комиссией дел выросло до 490 с 446. Самым крупным штрафом за минувший период стало взыскание с бразильской Petrobras 853 млн долл. по делу о коррупции.