Трамп пообещал начать выплачивать госдолг США размером 21 триллион долларов

Также руководство США продолжает обращаться к кредиторам с целью заполнить дефицит бюджета

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре начнет выплачивать государственный долг страны, который превышает 21 триллион (миллион миллионов) долларов.

Об этом передает Голос Америки.

"Мы начнем выплачивать долг. У нас значительный долг", – заявил Трамп.

Несмотря на то, что во время избирательной кампании президент США обещал выплатить госдолг в течении двух президентских терминов, за годы правления Трампа сумма выросла на 1,7 триллиона долларов.

Также руководство США продолжает обращаться к кредиторам с целью заполнить дефицит бюджета из-за сокращения налогов и увеличения бюджета Минобороны.

Как сообщалось, в Нью-Йорке сняли часы, которые отсчитывал госдолг США. Табло демонтировали после того, как сумма обязательств на нем превысила 20 триллионов долларов

Государственный долг США впервые перешагнул отметку в 20 триллионов долларов 8 сентября минувшего года, когда президент США Дональд Трамп подписал утвержденный конгрессом бюджет и одобрил повышение потолка долга до 8 декабря.

Ранее международное агентство S&P предупредило, что без повышения потолка госдолга США могут столкнуться с негативными последствиями, сравнимыми с последствиями банкротства Lehman Brothers (оно стало одной из причин мирового финансового кризиса 2008 года). В октябре 2017-го американский Минфин должен направить 81 миллиард долларов в трастовый фонд ветеранов военной службы. Если бы Трамп не пошел на повышение потолка госдолга, то США пришлось бы объявить технический дефолт.