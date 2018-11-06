Транша от МВФ в этом году можем не дождаться: что будет с гривней

Эксперты считают, что активная подготовка к новой кредитной программе с МВФ свидетельствует о том, что траншей по текущей программе ожидать не стоит

Сигналы, которые в последнее время раздаются по теме международного экономического сотрудничества Украины, настораживают. Уже не делаются заявления о том, что Международный валютный фонд вот-вот примет решение об очередном долгожданном транше по действующей программе расширенного финансирования. Национальный банк Украины в последнем инфляционном прогнозе ухудшил прогноз по инфляции как в этом году, так и в будущем. Теперь регулятор предсказывает, что рост цен по итогам нынешнего года составит не 8,9%, а 10,1. А целевой диапазон инфляции – 5% – удастся достичь не к концу 2019 года, а только в первом квартале 2020-го.

Эксперты-экономисты обратили внимание на то, что многие банки существенно снизили ставки по вкладам во всех валютах. Чуть раньше экономические прогнозы по Украине ухудшил МВФ, снизив ожидаемый рост ВВП с 3,3 до 2,7% в 2019 году. Подобным образом скорректировал свои показатели и Всемирный банк, предсказав, что в текущем году Украина не сможет достичь 3,5% роста ВВП. Новый прогноз ВБ на 2018 год для нашей страны – 3,3%. А если не удастся договориться с МВФ, в 2019-м рост ВВП составит максимум 2%.

Зачем приехала миссия МВФ

Казалось бы, опасения безосновательны. В середине октября МВФ распространил релиз о том, что намерен продолжать оказывать поддержку Украине. И, в частности, есть договоренность о новой программе stand-by. С 4 по 9 ноября в Киеве находятся эксперты Международного валютного фонда. Об этом сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Но дело как раз в том, что предметом обсуждения сейчас являются условия новой программы.

Как сообщалось, программа stand-by будет открыта после окончания нынешней программы расширенного финансирования (EFF – Extended Fund Facility), срок действия которой подходит к концу в марте 2019 года. Об этом сказано в пресс-релизе МВФ от 19 октября. Окончательное решение по программе stand-by должно быть вынесено Советом директоров МВФ только после того, как будет принят госбюджета Украины на 2019 год с рекомендациями МВФ и будут подняты тарифы на газ и тепло для населения. Такие условия прямо оговорены в программе МВФ.

Навряд ли можно считать случайность, что сообщение о новой программе для Украины появилось на сайте МВФ именно в тот день и именно после того, как премьер-министр Украины созвал экстренное заседание Кабмина, где объявил о повышении цен на газ с 1 ноября 2018 года.

Похоже, именно ради нового кредита госбюджет на следующий год планируется утвердить в этом году не "под елочку", как обычно, а намного раньше. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что это может случиться уже в конце ноября.

Миссия МВФ, прибывшая в Украину, также обсуждает вопросы, которые являются условиями открытия новой кредитной линии. "По обращению власти команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 4 по 9 ноября для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год в контексте недавней договоренности на уровне миссии фонда", – говорится в релизе представителя МВФ.

Все это подсказывает, что денег по действующей программе, скорее всего, ждать уже не приходится.

Эксперты: траншей по программе EFF уже не будет

Опрошенные нами эксперты также считают, что траншей по нынешней кредитной программе МВФ Украина уже не получит.

"Вряд ли будут еще какие-то транши по действующей программе. Насколько я знаю, разногласия между Украиной и МВФ еще не сняты до конца. Украина слишком задержала с их выполнением", – считает доктор экономических наук Олег Яременко.

По мнению эксперта, программа stand-by в некотором роде станет заменой программы EFF, но заменой не полноценной.

"По уставу МВФ, программа stand-by дается исключительно на поддержку национальной валюты. На другие цели эти средства тратиться не могут. Но с точки зрения поддержания относительной стабильности и доверия – это нормально", – говорит Олег Яременко.

Ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НАНУ Ярослав Жалило также считает, что нынешнюю программу кредитования можно считать завершенной.

"У меня нет инсайдерской информации. Но у меня сложилось впечатление, что по нынешней программе траншей уже не будет, если говорят о новой программе. Хотя это мое субъективное мнение", – говорит Ярослав Жалило.

К такому же выводу пришел и эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

"Уже очевидно, что по программе расширенного финансирования выплат не будет. Принято решение, что вместо программы расширенного финансирования у нас будет финансирование в рамках программы stand-by. Там меньше объем, но она рассчитана на самый сложный период, когда у нас больше всего вырастают платежи", – говорит экономист.

100 млрд грн на финансовую стабильность

Недавнее социсследование, проведенное в августе этого года Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, показало, что большинство украинцев – 53% – считают, что МВФ оказывает негативное влияние на Украину. Наиболее отрицательно влияние Фонда воспринимается жителями южных и восточных областей Украины – там 75 и 72% респондентов оценили влияние МВФ на Украину как негативное.

Вероятно, сыграли свою роль заявления о том, что именно МВФ требует от Украины повысить цены на газ для населения, хотя, как неоднократно подчеркивали эксперты, такой источник сокращения расходов госбюджета предложила именно украинская сторона. Негативное отношение может объясняться также согласием с утверждениями о необходимости больших выплат по иностранным кредитам.

Однако экономисты предупреждают: своими силами Украина не сможет рассчитаться по долгам прошлых лет.

Еще до конца нынешнего года, по данным Министерства финансов, стране предстоит выплатить по внешним и внутренним обязательствам около 100 млрд грн. В следующем году объем выплат должен составить порядка 356 млрд грн.

При этом объем золотовалютных резервов Украины составляет 16,5 млрд долларов, или около 465 млрд грн. Причем большая часть этой суммы – свыше 13,5 млрд долларов – находятся в ценных бумагах.

О том, что без кредитов МВФ и Евросоюза Украина окажется на грани дефолта, прямо заявил уже даже премьер-министр Украины Владимир Гройсман, анонсируя повышение цен на газ (одно из условий для получения транша по текущей программе).

По новой программе МВФ Украина сможет получить за 14 месяцев порядка 3,9 млрд долларов, т. е. более 100 млрд грн. Эти деньги пойдут исключительно на поддержание финансовой стабильности в Украине: укрепление банковского сектора, снижение инфляции, реформы в налоговом, финансовом и энергетическом секторах.

Когда ждать первый транш

Если предположить, что на сей раз Украина вовремя и в полном объеме выполнит условия МВФ – принять сбалансированный бюджет до 1 декабря 2018 года и поднять тарифы на газ и отопление, вопрос о том, когда начнет действие новая программа, остается открытым.

Получит ли Украина деньги в 2018 году? Или хотя бы до окончания действия программы EFF? По этим вопросам мнение экспертов разделилось

"Я думаю, МВФ будет выжидать. Фонд имеет целый ряд претензий к Украине, и даже если все условия формально мы выполним, они все равно не откажут себе в удовольствии потянуть с кредитом. Может, даже до парламентских выборов. Они не очень рады тому, что у нас происходит", – считает Олег Яременко. "МВФ готов начать выдачу кредита по программе stand-by, если мы примем закон о бюджете на 2019 год до 1 декабря и в сбалансированном виде. Если выполним это требование в срок, первый транш точно будет еще до конца текущего года. Точнее, до 17-18 декабря, потому что потом начинаются праздники. Поэтому важно принять госбюджет до 1 декабря – чтобы у МВФ было время для запуска программы, т. е. для выплаты первого транша", – говорит Борис Кушнирук.

Ярослав Жалило считает, что первые деньги по новой кредитной программе Украина возьмет весной следующего года.

"Средства по программе stand-by можно брать тогда, когда в них будет необходимость. Сейчас они Украине не нужны, поэтому они, скорее, поступят в следующем году, когда будут пиковые выплаты. Они начинаются чсо второго квартала 2019 года. Если рамочные показатели будут выполнены, во втором квартале и начнут поступать деньги", – прогнозирует Ярослав Жалило.

Доллар в ноябре не удержится в рамках

Прогнозируя курс доллара на осень, эксперты были единодушны в том, что он будет определяться именно сценарием развития сотрудничества Украины с МВФ. Отсутствие ясности по этому вопросу стало одним из факторов, объясняющих довольно резкие скачки курсов валют в октябре. А поскольку вопрос насчет утверждения новой программы будет оставаться открытым до конца ноября, это также может сказаться на поведении валют.

"Рост стоимости заимствований и турбулентность на фондовых рынках, а также слабые макроэкономические показатели стран – торговых партнеров Украины не дают уверенности, что ситуация сохранится стабильной. Поддерживать стабильность гривни будут привлеченные средства от размещения еврооблигаций, а также жесткая денежно-кредитная политика НБУ. Высокий спрос на еврооблигации несколько смягчил стоимость от заимствования, но в целом займ в 2 млрд долларов стал "подушкой безопасности" в период отсутствия кредитных средств МВФ. Новая программа stand-by в размере 3,9 млрд долларов послужит основой для экономической стабильности в следующем году", – прогнозируют аналитики ГК Forex Club.

Другими факторами, которые окажут влияние на курс валют, станет влияние торговой войны между США и Китаем, тенденции в мировой экономике, сокращение денежных переводов украинцев из-за рубежа и последствия от санкций со стороны России.

По прогнозам аналитиков, курс доллара в ноябре может колебаться в диапазоне 28–29 грн. за доллар, если определенные факторы не окажут своего негативного влияния.

"Спрос на валюту со стороны населения может сократиться из-за роста тарифов и снижения ликвидности. Растущие ставки по банковским депозитам в этот период будут удерживать гривню в банковской системе. В то же время большую нагрузку на курс несет возмещение НДС, а также активное финансирование бюджетных программ, которые в прошлом году вызвали резкий всплеск котировок из-за поступления на рынок избыточного предложения гривни. В случае реализации внешних рисков, которые будут сопровождаться активным вливанием гривневой ликвидности в систему, курс гривни может выйти за пределы 29 грн за доллар", – предупреждает старший аналитик ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Средний курс продажи наличного евро, по мнению эксперта, в ноябре может колебаться в диапазоне 31,5–34 грн.