Транзит нефти через Украину заметно упал

Транзит нефти через систему магистральных нефтепроводов Украины в страны Европы по итогам августа снизился на 10,4% (125 тысяч тонн) и составил менее 1 млн 80 тысяч тонн. Об этом свидетельствуют данные "Укртранснафты".

Внутренняя прокачка нефти для нужд нефтеперерабатывающих заводов в сравнении с августом 2017 года почти не изменилась – 184,68 тысяч тонн.

Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов составил более 1,2 млн т, что на 9,06% меньше, чем в августе 2017 года, когда Украина нарастила транзит нефти.

Всего за январь-август 2018 года "Укртранснафта" транспортировала почти 10,1 млн тонн нефти. При этом, в сравнении с таким же периодом в 2017 года: объем перекачки на НПЗ увеличился на 5,5% – до 1,4 млн тонн, а транзит уменьшился на 4,5% – до 8,7 млн тонн.

Напомним, ранее в Украине упростили добычу газа и нефти. Новое законодательство в этой сфере упрощает получение разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для таких работ.