Транзит российского газа: в "Нафтогазе" назвали лучший вариант для Украины

Витренко сообщил, что необходимо заключить два соглашения для транзита газа

Фото: naftogaz.com.

Транзит российского газа: в "Нафтогазе" назвали лучший вариант для Украины //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg 2019-01-21T16:52:00+02:00 Экономика Витренко сообщил, что необходимо заключить два соглашения для транзита газа

Для транзита российского газа через Украину необходимо заключить два соглашения, заявил главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко перед началом трехсторонних переговоров по газу (Украина – Россия – Евросоюз) в понедельник, 21 января.

По его словам, необходим контракт между оператором газотранспортной системы Украины – компанией "Укртрансгаз" – и российским "Газпромом", как оператором ГТС России.

Витренко также добавил, что необходимо заключить соглашение с "Газпромом", как поставщиком газа, на бронирование мощностей транзита украинской ГТС.

"Лучший вариант для Украины – чтобы европейские компании бронировали эти мощности, покупали газ на границе Украина – Россия", – сказал он, добавив, что бронировать мощности сможет и "Газпром".

Напомним, первая встреча по газу на министерском уровне прошла 17 июля 2018 года. Во втором полугодии состоялись переговоры на экспертном уровне. По словам министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, Украина, Россия и ЕС в ходе консультаций договорились разработать график дальнейших встреч в рамках переговоров о транзите российского газа через Украину.

Второй раунд трехсторонних газовых переговоров на уровне министров проходит сегодня в Брюсселе при участии вице-президента Еврокомиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича, а также министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, министра энергетики России Александра Новака и представителя "Газпрома" Александра Медведева.

По мнению Витренко, Киев не верит в достижение результатов в ходе трехсторонних переговоров в Брюсселе и рассчитывает на "реальные переговоры". Он отметил, что во время политической встречи невозможно согласовывать технические аспекты.

ЕС ожидает, что Украина и Россия возьмут на себя четкие обязательства по достижению прогресса в ходе переговоров по новому контракту на транзит российского газа через Украину в ЕС с 2020 года.

Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.

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