Тяжелый бой на Донбассе и извинение Порошенко: итоги дня

ОБЩЕСТВО

24 раза за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Погибли четверо военнослужащих еще семеро были ранены сегодня в результате пятичасового боестолкновения в Луганской области. Атака боевиков на украинские позиции была отражена.

Президент Порошенко извинился за то, что в 2014 году заявил о скором завершении антитеррористической операции на Донбассе. "Я жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения. Это для меня серьезный урок осторожного и ответственного отношения к своим словам и обещаниям."

Украина признает свои обязательства о повышении цен на газ, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он напомнил, что повышение цен на газ является залогом продолжения привлечения финансирования на международных рынках.

22 августа завершено финансирование выплаты пенсий через "Укрпочту", – отметили в Пенсионном фонде. Пенсии за август полностью профинансируют сегодня, 23 августа.

18,5 тыс. мальчиков и 16,9 тыс. девочек родилось в 2017 году в Киеве. Всего в 2017 году в Киеве родилось 35,4 тыс. детей, что является наибольшим показателем за годы независимости. Так, в 1991 году в столице родилось 29 тыс. детей, в 2000 году – 19 тыс., в 2010 году – 32,1 тыс. На 1 января 2018 года по официальной статистике в Киеве насчитывалось 2 млн 934,5 тыс. человек, что на 11% больше, чем на аналогичную дату 1992 года.

Должникам запретили снимать с учета авто Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов. Теперь во время регистрации (перерегистрации) и снятия с учета транспортного средства уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о заявителе в Едином реестре должников.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 4 копейки до 27,55 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 27 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 23 августа.

Не будут меняться тарифы на электроэнергию для населения до полного запуска нового рынка в июле 2019 года. Для промышленности они будут относительно стабильными, заявила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

Составил 33% от официального ВВП в первом квартале 2018 года уровень теневой экономики в Украине, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития. Детенизация экономики стала возможной благодаря сохранению макроэкономической стабильности и позитивных экономических тенденций в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему способствовало, в том числе, повышение доходов населения, и благоприятных внешних условий.

34,2 млн тонн зерна намолотили украинские аграрии по состоянию на 22 августа с площади 9,8 млн га, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. Средняя урожайность зерновых составляет 34,7 ц/га. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн.

На 68 млн долларов в период с января по июль 2018 года Украина импортировала вина и сусла виноградного. Такие данные приводит Государственная фискальная служба. Основным поставщиком виноградного напитка стала Италия, из которой алкоголя поступило на 18,8 млн долларов. На втором месте – Франция с общим объемом импорта на 10,9 млн. Замыкает тройку крупнейших импортеров Грузия – 9,9 млн долларов.

МИР

Около 5 млрд швейцарских франков что эквивалентно 5 млрд долл. заморозил один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, на счетах, связанных с Россией, чтобы не попасть под санкции США.

Парламент Чехии принял резолюцию в которой ввод войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года признан вторжением, оккупацией и нарушением международного права.

3 млрд фунтов стерлингов власти Великобритании намерены выделить дополнительно на выход страны из Евросоюза на случай, если Лондону не удастся договориться о взаимовыгодных условиях с ЕС.

После 22-часовой сессии переговоров бюджетная авиакомпания Ryanair и ирландский профсоюз пилотов Forsa достигли соглашения о новом уровне оплаты, которое может положить конец забастовкам летного состава и отмене тысячи рейсов. Теперь предлагаемое соглашение будет направлено на голосование пилотам с рекомендацией о его принятии.