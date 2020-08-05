У НАБУ нет доказательств по делу "Роттердам+", – Москаль

Дело НАБУ по "Роттердам+" не имеет никакой судебной перспективы, уже все признали, что формула давала самую низкую цену на уголь. Об этом заявил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала "Украина 24", пишет "Politeka".

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"Самая низкая цена, которая была за время независимости Украины, – это формула "Роттердам+". Сейчас есть "Амстердам+" по газу. Это формула, где самый большой хаб, где идет наибольшее оборот угля. Там не поставляется уголь, там формируется цена", – сказал Москаль.

Он отметил, что после отмены формулы "Роттердам+" цена на уголь резко возросла, и сейчас государственные предприятия закупают его значительно дороже и преимущественно за рубежом, что привело к банкротству отечественной угольной отрасли.

"Фактически довели угольную промышленность к банкротству, а теперь все говорят: ну, так видите, какая была нормальная формула, не нужно ее было отменять. Так нужно сначала не кричать, не обливать всех грязью, а сначала разобраться", – сказал Москаль.

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Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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10 июля 2020 года при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам+".

Аналогичная формула ценообразования по принципу импортного паритета с 2017 года действует в Украине для определения цены на природный газ для населения. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом Владимиром Зеленским) такой подход для определения цены газа для населения – так называемый "Амстердам+". Он также предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемым, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжает действовать.

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