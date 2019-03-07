У украинских аграриев выросли зарплаты
По данным Минагропрода, средняя зарплата в сельском хозяйстве за год выросла на 23,1%
Средняя заработная плата в сельском хозяйстве Украины по итогам января 2019 года достигла 7360 грн – она стала на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2018-го, когда составляла 5978 грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
В Министерстве также добавили, что за первый месяц 2019 года средняя зарплата увеличилась и в пищевой промышленности – на 20,2%, до 8756 грн.
Ранее в Минагропроде сообщили, что по итогам 2018 года средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины составила 7100 грн, что на 24,4% больше по сравнению с 2017 годом.
В конце прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн. Глава правительства отметил, что его прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 000 гривен реализовался.
При этом, по подсчетам Министерства финансов, в этом году среднемесячная зарплата украинцев составит 10 100 грн, в 2020-м – 11 451 грн, в 2021-м – 12 835 грн:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " У украинских аграриев выросли зарплаты". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван ТОП-10 аграрной продукции, которую Украина продает миру
Почти треть в украинском аграрном экспорте занимает кукуруза
Где в Украине платят самые высокие и низкие зарплаты: ТОП областей
По сравнению с прошлым декабрем оклады украинцев упали, но за год все равно заметно выросли