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У украинских аграриев выросли зарплаты

Сегодня, 06:06

По данным Минагропрода, средняя зарплата в сельском хозяйстве за год выросла на 23,1%

Фото: Pixabay
У украинских аграриев выросли зарплаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff4/1bb/5c7ff41bbf435.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff4/1bb/5c7ff41bbf435.jpg Экономика По данным Минагропрода, средняя зарплата в сельском хозяйстве за год выросла на 23,1%

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве Украины по итогам января 2019 года достигла 7360 грн – она стала на 23,1% больше, чем за аналогичный период 2018-го, когда составляла 5978 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

В Министерстве также добавили, что за первый месяц 2019 года средняя зарплата увеличилась и в пищевой промышленности – на 20,2%, до 8756 грн.

Ранее в Минагропроде сообщили, что по итогам 2018 года средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины составила 7100 грн, что на 24,4% больше по сравнению с 2017 годом.

В конце прошлого года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грнГлава правительства отметил, что его прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 000 гривен реализовался.

При этом, по подсчетам Министерства финансов, в этом году среднемесячная зарплата украинцев составит 10 100 грн, в 2020-м – 11 451 грн, в 2021-м – 12 835 грн:

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Тег сельское хозяйство, зарплаты, аграрии, АПК

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