Участники Молодежного движения ДТЭК уже 2 года меняют жизнь в регионах Украины к лучшему

Два года назад, 13 августа, молодые сотрудники компании ДТЭК создали Молодежное движение. Ребят объединили общие цели по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры на территориях, где работают предприятия компании. За это время молодежь реализовала более 350 спортивных, волонтерских и культурных проектов.

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"На старте создания Молодежного движения, в 2018 году, мы стремились дать ребятам максимальную свободу, не ограничивать их стремление к самореализации. Они сами выбирают направления работы, формируют команды и реализуют проекты, определяют важность и второстепенность задач. Для многих участие в движении становится хорошим "социальным лифтом". Благодаря возможности проявить себя, молодежь движется по карьерной лестнице, совершенствует умение работать в команде, улучшает навыки взаимодействия в коллективе. Мы верим, что комплексная работа с молодежью бизнеса и государства поможет развитию Украины", – говорит Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

По словам лидера Молодежного движения компании Евгении Волковой, это движение для ребят – возможность найти единомышленников и таких же неравнодушных молодых людей. Вместе в свободное от работы время они помогают тем, кто нуждается в помощи и поддержке, учатся организовывают обучение для других.

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"Наше движение объединяет более 800 сотрудников предприятий ДТЭК со всех уголков Украины, которые разделяют общие ценности. И мы рады, что к нам присоединяется все больше участников, которые стремятся сделать страну лучше", – подчеркивает Евгения Волкова.

ДТЭК поддерживает талантливую молодежь, создает возможности для ее обучения и развития. Помимо активностей на предприятиях и в регионах ведения бизнеса, молодые активисты участвуют международных проектах Глобального договора ООН в Украине Young SDG Innovators и Upshift UNICEF.

"В ДТЭК работает много талантливых молодых сотрудников, лидеров, внедряющих инновации, которые связывают профессиональное будущее с компанией. Я горжусь тем, что Молодежному движению, которое объединяет людей, способствующих переменам, уже исполнилось 2 года. Такие инициативы содействуют достижению Целей устойчивого развития ООН и соответствуют принципам ESG, которыми руководствуется компания, реализуя собственную стратегию развития", – отмечает Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

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