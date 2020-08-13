Українська
$ 27,53
32,4
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Участники Молодежного движения ДТЭК уже 2 года меняют жизнь в регионах Украины к лучшему

13 августа, 14:43

Инна Бабур Инна Бабур

Движение объединяет более 800 сотрудников предприятий ДТЭК со всех уголков Украины

Два года назад, 13 августа, молодые сотрудники компании ДТЭК создали Молодежное движение. Ребят объединили общие цели по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры на территориях, где работают предприятия компании. За это время молодежь реализовала более 350 спортивных, волонтерских и культурных проектов.

Реклама

"На старте создания Молодежного движения, в 2018 году, мы стремились дать ребятам максимальную свободу, не ограничивать их стремление к самореализации. Они сами выбирают направления работы, формируют команды и реализуют проекты, определяют важность и второстепенность задач. Для многих участие в движении становится хорошим "социальным лифтом". Благодаря возможности проявить себя, молодежь движется по карьерной лестнице, совершенствует умение работать в команде, улучшает навыки взаимодействия в коллективе. Мы верим, что комплексная работа с молодежью бизнеса и государства поможет развитию Украины", – говорит Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

По словам лидера Молодежного движения компании Евгении Волковой, это движение для ребят – возможность найти единомышленников и таких же неравнодушных молодых людей. Вместе в свободное от работы время они помогают тем, кто нуждается в помощи и поддержке, учатся организовывают обучение для других.

В тренде
Зеленский рассказал, как покупал квартиру под "страшные проценты"
Реклама

"Наше движение объединяет более 800 сотрудников предприятий ДТЭК со всех уголков Украины, которые разделяют общие ценности. И мы рады, что к нам присоединяется все больше участников, которые стремятся сделать страну лучше", – подчеркивает Евгения Волкова.

ДТЭК поддерживает талантливую молодежь, создает возможности для ее обучения и развития. Помимо активностей на предприятиях и в регионах ведения бизнеса, молодые активисты участвуют международных проектах Глобального договора ООН в Украине Young SDG Innovators и Upshift UNICEF.

"В ДТЭК работает много талантливых молодых сотрудников, лидеров, внедряющих инновации, которые связывают профессиональное будущее с компанией. Я горжусь тем, что Молодежному движению, которое объединяет людей, способствующих переменам, уже исполнилось 2 года. Такие инициативы содействуют достижению Целей устойчивого развития ООН и соответствуют принципам ESG, которыми руководствуется компания, реализуя собственную стратегию развития", – отмечает Александр Кучеренко, директор по устойчивому развитию ДТЭК.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

молодежь ДТЭК ДТЭК Энерго
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечества
В пять раз смертоносней коронавируса: Гейтс назвал главную угрозу для человечестваСША
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометр
В Украине выросла цена на газ: сколько стоит кубометрЖКХ
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять лет
Тройное подорожание: цены на арбузы в Украине побили рекорд за пять летЭкономика
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшилисьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять