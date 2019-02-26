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Украина должна быть решительной во внедрении реформ в энергетике – Эдвард Чоу

Сегодня, 16:21

Эксперт отметил высокий потенциал Украины для развития собственной базы энергоресурсов

Украина должна быть решительной во внедрении реформ в энергетике – Эдвард Чоу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/544/882/5c75448826328.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/544/882/5c75448826328.jpg Экономика Эксперт отметил высокий потенциал Украины для развития собственной базы энергоресурсов

Украине следует ускорить структурные реформы в энергетике, которые позволят оставить в прошлом постсоветскую регуляторную систему и внедрить механизмы рыночного ценообразования.

Об этом в ходе Украинского энергетического форума института Адама Смита, заявил главный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, США) Эдвард Чоу.

Вместе с тем, он отметил высокий потенциал Украины для развития собственной базы энергоресурсов.

"Я не встречал ни одного украинского или западного геолога, который бы не считал, что Украина может быть энергонезависимой в сфере газа. Если цены будут либерализованы и Украина начнет экспортировать газ, цена на внутреннем рынке снизится", - сказал он.

По мнению Чоу, рост украинской экономики на уровне 2-3% – это неудовлетворительный результат. "Украина должна расти на 5-8% и энергетический сектор должен быть двигателем этого роста, а не ее тормозом", – резюмировал он.

Эдвард Чоу выступал в сессии форума, посвященной проблематике энергетической независимости Украины вместе с Вице-премьером Владимиром Кистионом, министрами Игорем Насаликом и Остапом Семераком, представителем парламента Ольгой Бельковой, руководителями НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым и ДТЭК Максимом Тимченко.

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Тег энергетика, ДТЭК, реформы

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