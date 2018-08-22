Украина идет к безопасному уровню госдолга – Минфин

Соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту (ВВП) снижается до 60%. Об этом заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Ранее в Минфине сообщали, что уровень госдолга 60% ВВП считается безопасным для экономики.

"Мы видим сейчас снижение уже до более здорового уровня – 60% ВВП", - отметила Маркарова.

И.о. главы Минфина подчеркнула, что Минфин рассчитывает достичь уровня 60% ВВП к концу 2018 года. Также стратегия управления государственным долгом Украины предполагает снижение показателя долга до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП.

"Стратегия достаточно амбициозная – наши цели амбициозные: до конца этого года достигнуть 60%, в следующем году – 52% и до конца 2020 года иметь долг как часть ВВП не более 49%", – сказала Маркарова.

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Маркарова отметила, что чрезмерная долговая нагрузка снижает темпы развития страны, в то время как правильные заимствования будут стимулировать экономический рост.

Кроме того, как отметила глава Минфина, стратегия предполагает четыре цели:

более равномерный график погашения долга с продлением сроков;

привлечение более долгосрочного льготного финансирования, что предполагает продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными партнерами;

увеличение доли долга в национальной валюте;

развитие отношений с инвесторами.

Как известно, Украину ждут серьезные выплаты по госдолгу. Пиковая нагрузка по выплате придется на 2019 год. В Минфине полагают, что справиться с долговой нагрузкой Украине поможет выход на международные рынки заимствований. В целом, за четыре года Украина должна выплатить около 20 млрд долларов по внешнему долгу.

При этом премьер-министр Владимир Гройсман признавал, что Украина испытывает серьезные проблемы с внешним долгом. Глава правительства подчеркивает, что высокий уровень госдолга мешает повысить социальные стандарты в Украине.