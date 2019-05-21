Украина меняет условия свободной торговли с Грузией
Изменения вступят в силу после ратификации парламентами
Украина и Грузия намерены внести изменения в Соглашение о свободной торговле между странами.
Соответствующий протокол 21 мая подписали первый вице-премьер-министр Степан Кубив и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Изменения в Соглашение о свободной торговле вступят в силу после ратификации парламентами обеих стран.
По словам Кубива, они позволят создать "первый действующий треугольник диагональной кумуляции ЕС – Украина – Грузия".
"На практике это означает, что украинские производители смогут импортировать сырье и комплектующие из Грузии, перерабатывать их в Украине и экспортировать, например, в Германию с украинскими сертификатами происхождения с нулевой или льготной ставкой пошлины", – заявил он.
Первый вице-премьер также добавил, что региональная конвенция о пан-евро-средиземноморских преференционных правилах (Пан-Евро-Мед) – один из инструментов для изменения акцентов международной торговли с экспорта сырья на экспорт более высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью, которая формируется в Украине.
Напомним, режим свободной торговли между Украиной и Грузией действует с 1996 года. При этом с 1 января 2019 Киев начал применять положения конвенции Пан-Евро-Мед в торговле с Евросоюзом.
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