Украина на треть заполнила хранилища "зимними" запасами газа

Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 30%. Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины, государственной компании "Укртрасгаз".

Так, в хранилища закачано уже 8,68 млрд кубометров голубого топлива – это полностью приемлемое количество для текущего времени года.

Помимо газа собственной добычи Украины запасает топливо, импортированное по реверсу. Так, за последние отчетные сутки Украины купила у Словакии 30,99 млрд "кубов" газа, у Венгрии – 2,71 млрд куб. м., у Польши – 0,51 млрд куб. м.

Напомним, в апреле Украина увеличила импорт газа в три раза. Впрочем, в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года. При этом Украина уже прекратила тратить запасы газа – отбор топлива из хранилищ закончилася, а импорт из стран Европы продолжается.

При этом Украина не импортирует газ из России уже больше 900 дней – с 15 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через газотранспортную систему в страны Европейского Союза.