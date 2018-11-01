Украина наращивает экспорт черной икры

Сегодня, 07:03

Предприятие в Киевской области производит деликатес, больше всего его заказывают в Японии. А в этом году впервые полакомятся и в Европе

Фото: sovetik.net
Фото: sovetik.net

Украина наращивает экспорт черной икры. Только за год экспорт украинской черной икры вырос на четверть.

Предприятие в Киевской области производит деликатес. Больше всего его заказывают в Японии. А в этом году впервые полакомятся и в Европе.

Стерлядь, сибирский осетр, бестер и даже редкий осетр-альбинос родились и выросли здесь, в Украине.

Каждая рыба посчитана и имеет свой украинский чип – это ее паспорт. Живет сыто и долго – до ста лет. От нее надо одно – драгоценная икра. Каждую рыбину раз в год-два "доят".

В отличие от осетровых в дикой природе, идущих на нерест один раз в жизни, и в 10-летнего возрасте, здешняя рыба начинает давать икру в 6 лет. Выкармливают осетров в сухим кормом. Основной ингредиент корма – это рыбная мука из всех натуральных ингредиентов

География поставок: Европа, Азия, США. В планах – попасть на стол арабских шейхов. Там любят золотистую икру альбиносов. И такой спрос украинская ферма уже готовится удовлетворить.

Ранее сообщалось, что в России 500 кг черной икры браконьеры спрятали в красной.

Также мы писали о том, что Япония сняла запрет на черную икру.
икра, Украина, черная икра

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"Сегодня"

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