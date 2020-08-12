Украина наращивает производство экологичной энергии, – Минэнерго

Украина в июне 2020 года увеличила производство безвредной электроэнергии (из возобновляемых источников) до 17% с по сравнению с 11,5% в июне 2019 года.

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Об этом говорится в отчете Министерства энергетики Украины.

Соотношение произведенной электроэнергии в Украине в июне по видам генерации следующее:

– возобновляемые источники энергии – 10% (+5 п.п. к июню 2019 года);

– гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции – 7% (+0,5 п.п.);

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– атомные электростанции – 55% (-2,5 п.п.);

– тепловые электростанции – 35,3% (-3,1 п.п.);

– другие – 1,3% (+0,1 п.п.).

По итогу І полугодия Украина произвела 12,2% экологичной энергии (солнце, ветер, гидростанции и биостанции) против 8,8% в аналогичном периоде 2019 года.

Напомним, все ядерное топливо Украина закупает у российской компании "ТВЭЛ" и американской Westinghouse. В свою очередь, производство электроэнергии из угля создает много вредных выбросов, что ухудшает ситуацию в экологии.

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Страны Европы, в т. ч. Украина, наращивают производство зеленой электроэнергии – из солнца и ветра, чтобы улучшить экологию и избавиться от необходимости покупать топливо за рубежом. При этом Россия, как ключевой экспортер угля и газа в страны ЕС, пытается сохранить свое экономическое и политическое влияние на Европу. Владимир Путин и российские пропагандисты неоднократно критиковали зеленую энергетику, говоря о якобы ее вреде для людей, птиц, земляных червей.

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