Украина не смогла продать скандальное судно "Норд": названа причина

Сегодня, 14:32

Проваленный аукцион не станет последним, уверяют в OpenMarket 

Фото: OpenMarket
Фото: OpenMarket

OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции) не смогло провести торги по продаже арестованного рыболовецкого судна "Норд". Об этом свидетельствует данные системы электронного аукциона.

Аукцион по продаже судна "Норд" был назначен на 7 ноября. Судно оценивалось в 1 626 181 грн. Шаг аукциона должен был составить 16 261 грн. Изначально всего было зарегистрировано 12 заявок от участников аукциона.

"О продаже скандального рыболовного судна "Норд". Торги не состоялись, поскольку ни один из зарегистрированных участников не уплатил гарантийный взнос для участия в торгах. Разочарую "зрадофилов" и российских пропогандистов. Арестованный сейнер "Норд" будет перевиставлен на торги со снижением цены в соответствии с правилами проведения электронных торгов арестованными активами и найдет своего покупателя", - заявил директор OpenMarket Виктор Вишнев.

Он напомнил, что два российских танкера – "Ниагара" и "Борислав", которые торговались в прошлом году на OpenMarket – были в итоге проданы за 10,1 млн гривен.

Как известно, рыболовецкое судно "Норд" украинские пограничники задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. Моряков обвиняют в нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма.
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"Сегодня"

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