Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,09
30,63
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина обвинила Россию в транзитных ограничениях

Сегодня, 18:23

Украинская делегация сообщила о действиях РФ на заседании Комитета ВТО

Фото: Pixabay
Украина обвинила Россию в транзитных ограничениях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/592/92c/5c659292cf48d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/592/92c/5c659292cf48d.jpg Экономика Украинская делегация сообщила о действиях РФ на заседании Комитета ВТО

Украина заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли сегодня, 14 февраля.

Украинская делегация сделала соответствующее заявление в рамках заседания Комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли, которое состоялось 12-13 февраля в Женеве (Швейцария).

Делегация отметила, что Россия ввела запрет на ввоз на ее территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины из стран-членов ВТО.

"Подобные меры, по мнению украинской стороны, не согласуются с положениями статей V:6 ГАТТ 1994 (генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. – Ред.) и 11.4 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита", – сказано в сообщении.

Соответствующее постановление правительства РФ было принято 29 декабря 2018 года.

Напомним, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и Евросоюзом вступил в силу режим свободной торговли. 

В 2017 году Украина подала в ВТО иск в связи с ограничением транзита украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил их до 1 июля 2019 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ВТО, Россия, транзит, транзит товаров , Минэкономразвития

Вы сейчас просматриваете новость " Украина обвинила Россию в транзитных ограничениях". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин продлил транзитные ограничения для украинских грузов

31 декабря 2018, 17:51

Ограничения при транзите грузов из Украины в Казахстан и Кыргыстан Россия ввела в 2016 году

Путин продлил запрет на транзит товаров из Украины

2 июля 2018, 12:44

Ограничения будут действовать еще минимум полгода

Россия намерена снять запрет на транзит товаров из Украины

2 марта 2018, 13:15

В РФ придумывают новый механизм, который оградит страну от "санкционки"

Круглый стол "Европейский и евроатлантический выбор Украины"

Сегодня, 17:50

Какие трудности и подводные камни ожидают страну на этом долгом пути? Будет ли у общества желание меняться?

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Ушел из жизни эстрадный певец Сергей Захаров

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Идеальный вес женщины (таблица)

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Украинцам уменьшат пенсии

Украинский нардеп ответил на угрозы Кадырова из-за инцидента

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

На Геращенко набросилась любимица Путина и Кадырова

В Минздраве отреагировали на отстранение Супрун
Загрузка...

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

Сегодня, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Вчера, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

12 февраля, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

12 февраля, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры