Украина обвинила Россию в транзитных ограничениях
Украинская делегация сообщила о действиях РФ на заседании Комитета ВТО
Украина заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли сегодня, 14 февраля.
Украинская делегация сделала соответствующее заявление в рамках заседания Комитета ВТО по вопросам упрощения процедур торговли, которое состоялось 12-13 февраля в Женеве (Швейцария).
Делегация отметила, что Россия ввела запрет на ввоз на ее территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины из стран-членов ВТО.
"Подобные меры, по мнению украинской стороны, не согласуются с положениями статей V:6 ГАТТ 1994 (генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года. – Ред.) и 11.4 Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные препятствия для транзита", – сказано в сообщении.
Соответствующее постановление правительства РФ было принято 29 декабря 2018 года.
Напомним, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и Евросоюзом вступил в силу режим свободной торговли.
В 2017 году Украина подала в ВТО иск в связи с ограничением транзита украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин продлил их до 1 июля 2019 года.
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